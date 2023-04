Samsung Solarcell Remote 2023, el mando que no necesita pilas y se carga con luz solar

La sostenibilidad se ha convertido en la piedra angular de las estrategias de largo plazo de muchos fabricantes de tecnología. Ya no solo es un excelente argumento de venta, sino que la sostenibilidad ya se ha integrado por completo en las gamas de productos con funcionalidades que convierten los productos que usamos en el hogar en algo más respetuoso con el planeta. Es el caso de este mando a distancia de Samsung, que se ha actualizado recientemente con una nueva versión de 2023, y donde la carga mediante celdas solares sigue siendo su gran baza para apostar por el planeta.

Una apuesta por la sostenibilidad

Todos los modelos de Smart TV Samsung de su gama Lifestyle ya cuentan con este mando a distancia, que se ha estilizado para su nueva actualización de este año. De hecho, ahora es un 25% más pequeño, lo que a su vez reduce el uso de plásticos y además es más cómodo de agarrar, reduciendo el tradicional gran tamaño de este tipo de mandos. Pero lo mejor de este mando es que no necesitamos pilas para utilizarlo, por lo que ya nos evitamos generar más residuos con esas pilas, que no hay tan siquiera que reciclar porque no las usamos.

Samsung Solarcell Remote 2023 | Samsung

En su lugar el mando tiene una celda solar an la parte trasera, que le permite cargarse tanto con la luz del sol como con la luz artificial de una bombilla, por lo que no hay más que dejar el mando boca arriba para que mientras no lo utilizamos se cargue por completo su batería. Incluso si por alguna razón se nos ha olvidado y no tiene suficiente batería, se puede cargar mediante un conector USB tipo C, que recarga su batería, y también evita el uso de pilas. Por lo que con el tamaño más compacto y este uso de energías verdes se reduce al mínimo la huella en el planeta.

Según sus creadores en Samsung, el nivel de las emisiones de carbono de este mando a distancia desde que se produce hasta que se elimina es de solo un tercio de lo que emitiría la fabricación de las baterías desechables. Y todo esto es posible que se alimente solo de las celdas solares y no de unas pilas tradicionales, ya que su demanda de energía es mínima si la comparamos con la que ofrecen otros muchos dispositivos similares. Concretamente este mando solo consume el 10% de lo que lo hacen otros modelos similares en el mercado.

No es la primera vez que Samsung explora alternativas a las pilas en los mandos a distancia de sus Smart TV, todos recordamos otra variante que utiliza las ondas de las redes Wifi para cargar su batería, lo que reduce también y mucho la huella con el uso de estos dispositivos. Eso sí, sería de agradecer que este tipo de controles remotos estuvieran disponibles en las versiones más accesibles de sus televisores, y que no haya que desembolsar más de mil euros para disfrutarlos, entendemos que con el tiempo será más accesible.