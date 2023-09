La Samsung Galaxy Tab S9 FE llegará con una variante más grande

La actualidad del segmento de tabletas está que arde. Y es que en apenas un par de días hemos conocido detalles de hasta cuatro nuevos modelos y el lanzamiento de una quinta tableta. Una de las que se está hablando ahora es de la Samsung Galaxy Tab S9 FE, que al igual que los smartphones con este apellido nos ofrecerá una relación de prestaciones y precio realmente ajustada teniendo en cuenta que seguirá siendo una tableta de alta gama. Y ahora se ha vuelto a filtrar, dándonos importantes detalles de cara a su cercano lanzamiento al mercado.

Todo lo que se espera de ella, filtrado

El primer detalle importante es que va a haber dos modelos nuevos en el mercado por parte de la marca coreana, tanto la Samsung Galaxy Tab S9 FE, como la S9 FE+. La nueva tableta será una vez más un modelo que podemos definir como Lite, ese tipo de dispositivos que se mueve entre la gama alta y la media. Ha sido uno de los medios más reputados a la hora de filtrar especificaciones, y además es europeo.

Y es que desde Winfuture aseguran que esta nueva tableta llegará con un gran cambio en su pantalla, y es que esta no será OLED, como suele ser habitual en muchas tabletas de la marca coreana. Concretamente la nueva Tab S9 FE contará con un panel LCD, por lo que en este aspecto perderá algo de calidad respecto de una de esas pantallas OLED. Pero no es algo que nos debiera extrañar, ya que su predecesora no contaba con esta tecnología tampoco, por lo que en este aspecto es algo bastante continuista.

Esta pantalla tendrá un tamaño de 10,9 pulgadas, con una resolución de 2304x1440 píxeles, mientras que la relación de aspecto será de 16:10. En el caso del modelo Plus, tendremos una pantalla más grande, con 12,4 pulgadas, así como una resolución de 2560x1600 píxeles, por lo que en ambos casos tendremos resoluciones bastante elevadas para tratarse de una tableta de estas características. Por tanto, este año tenemos dos modelos diferentes, con dos pantallas de distintos tamaños.

En cuanto al rendimiento, tendremos novedades, ya que este año no tendremos un procesador Snapdragon, como sí tuvo su predecesora. En este caso se trataría de un procesador Exynos 1380, por lo que estaríamos hablando de un rendimiento menos potente, y por tanto una reducción de las características de esta tableta. Lo que nos llevaría a pensar que estamos ante un modelo más cercano a la gama media que a la gama alta.

Respecto de su equipamiento de memoria. Tendríamos dos opciones, una con 6GB de memoria RAM y 128GB de almacenamiento interno. Y otra con 8GB de memoria RAM y 256GB de almacenamiento interno. Mientras que el modelo Plus contaría con una memoria RAM de 8GB y 128GB de almacenamiento u otra variante con 12GB de memoria RAM y 256GB de almacenamiento interno. En todos los casos tendremos la ocasión de aumentar el almacenamiento gracias a una tarjeta microSD de hasta 1TB de capacidad.