La Samsung Galaxy Tab S6 Lite estrenará nuevo modelo este año

El mercado de tabletas Android está en su mejor momento en muchos años, y eso es algo que se nota con el gran número de modelos que se están lanzando en los últimos meses, y más importante, desde fabricantes tanto veteranos como noveles. Ahora hemos conocido que una de las tabletas de gama media más populares, como la Samsung Galaxy Tab S6 Lite, tendrá un nuevo modelo este año, que conservará el nombre, pero no así las especificaciones, que serán ligeramente diferentes. Estas se han filtrado ahora y nos dan una idea de lo que podremos esperar de ella.

Ya sabemos mucho de ella

La nueva tableta de gama media de Samsung podría llegar en las próximas semanas. De hecho, se sabe que contará con una versión Wifi y otra LTE con datos móviles. Mientras que será un modelo que cuente con dos versiones también en cuanto a almacenamiento, como es una de 64GB y otra de 128GB ampliables mediante tarjetas microSD. Al menos así lo ha desvelado una tienda online que ya ha desvelado algunos detalles de la tableta, lo que también nos viene a decir que su lanzamiento podría estar muy cerca.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite | Samsung

Tanto como que se especula con que el próximo 17 de mayo una de estas variantes ya podría estar a la venta. Por otro lado respecto de anteriores filtraciones, se ha conocido que esta tableta podría contar con un procesador Snapdragon 720G, un potente chip de gama media, que estaría acompañado por esa RAM y almacenamiento del que hemos hablado antes. Es un buen salto de potencia respecto del procesador Exynos con el que contaba el modelo actual. Y no parece que vaya a haber muchas más novedades.

Algo lógico si tenemos en cuenta que se trata de una tableta que llegará como una variante del modelo actual, y no como una nueva generación. En este tipo de dispositivos lo normal es que se cambie solo el procesador, para mantener actualizado el dispositivo y solvente de rendimiento. Y por otro lado lo lógico es que también haya novedades en el sistema operativo de fábrica, que podría ser Android 12 de partida. De todas formas, es curioso que ahora Samsung pueda recuperar este modelo para hacer una versión de 2022.

Sobre todo, porque tenemos ya en el mercado desde hace meses una Tab S7 Lite, y segundo porque el modelo en que se basa tiene ya más de dos años. No obstante, no sería la primera vez que un fabricante lanza un nuevo modelo con el mismo nombre de otro anterior, y con unos cambios mínimos en la ficha técnica. Este modelo es posible que llegue con un precio bastante ajustado, quizás más cercano a los 300 o 400 euros que al precio que originalmente tiene este modelo. Lo que no sabemos es si será una variante que llegue también a Europa, cuando contamos con modelos muy similares e incluso más avanzados. Pero nunca se sabe qué hay en los planes de las grandes tecnológicas como Samsung.