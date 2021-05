Samsung anuncia oficialmente su tableta Galaxy Tab S7 FE

Estas últimas semanas hemos conocido bastantes informaciones acerca de la nueva tableta de gama media Premium que estaba preparando Samsung. Y esta ya es oficial, se trata de la Samsung Galaxy Tab S7 FE, o lo que es lo mismo, el modelo Lite de la tableta tope de gama de los coreanos. Ahora lo conocemos todo de ella oficialmente, y podemos confirmar que es una tableta con una ficha técnica muy completa, que sin duda nos va a ofrecer un rendimiento y una productividad muy elevadas. Una tableta que ahora llega por primera vez con conectividad 5G para disfrutar de una conectividad ultra rápida.

Gran pantalla y mejor rendimiento

Una tableta que se presenta con un tamaño de pantalla bastante grande, al estilo de los iPad Pro. En la parte trasera tiene una zona magnética que permite llevar adherido el S-Pen con el que cuenta. Ya que se trata de un dispositivo que nos ofrece un tamaño de pantalla de 12.4 pulgadas, y que tiene una gran resolución WQXGA, de 2560x1600 píxeles, y que es de tecnología TFT. Destaca sobre todo por su tamaño, pero no tanto por la tecnología del panel, o por la tasa de refresco, que en este caso no es diferente, manteniendo los 60Hz tradicionales. Una tableta que llega con un procesador de ocho núcleos que Samsung no ha detallado, pero del que sí se sabe que cuenta con conectividad 5G, por lo que debe ser muy reciente.

Samsung Galaxy Tab S7 FE | Samsung

Llega en dos versiones, con 4GB o 6GB de memoria RAM, así como con 64GB o 128GB de almacenamiento interno. Versiones que se pueden ampliar con tarjeta microSD hasta 1TB de capacidad, por lo que es más que suficiente. La cámara de fotos no es por lo que vamos a recordar esta tableta, ya que es bastante sencilla en cuanto a su configuración, que cuenta con un sensor de 8 megapíxeles, así como uno de 5 megapíxeles delante. Estamos hablando de una tableta muy grande, y como tal necesita de una gran batería para alimentarlo en el día a día. En cuanto a la conectividad, encontramos las mejores especificaciones para una tableta.

Samsung Galaxy Tab S7 FE | Samsung

Como Wifi 6 ultra rápido, así como Bluetooth 5.0, o conector USB tipo C. El S-Pen del que hablábamos antes, el lápiz de Samsung, viene con la tableta de fábrica. Llega con Android 11 como sistema operativo, y bajo la capa One UI tradicional de Samsung adaptada a las tabletas. Una tableta que llega al mercado con un precio elevado, pero acorde con lo que nos ofrece. Siendo de 649 euros para la versión de 4GB+64GB, así como de 699 euros para la versión con 6GB de memoria RAM y 128GB de almacenamiento interno. Ahora bien, de todas las características con las que cuenta, por este precio hubiéramos esperado al menos una cámara algo mejor equipada, y sobre todo algo básico hoy en día, como sería una tasa de refresco de al menos 90Hz. Una tableta que estará disponible a partir del próximo 18 de junio en color negro y plata.