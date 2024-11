El Samsung Galaxy Ring 2 podría estar a la vuelta de la esquina, ¿y el anillo de Apple?

El pasado mes de enero, en la presentación de los Samsung Galaxy S24 y de Galaxy AI, los coreanos nos avanzaban contra todo pronóstico su futuro anillo inteligente, el Galaxy Ring. Después, en el mes de julio, en el mismo evento Unpacked de sus móviles plegables, se presentaba por fin el primer anillo inteligente de la marca. Unos meses después llegaba a España, el pasado mes de septiembre. Y ahora sorprendentemente conocemos que su sucesor podría estar realmente cerca, incluso ya hay informaciones de su competidor de Apple.

Nuevo Samsung Galaxy Ring 2 en apenas un par de meses

Y es que las últimas informaciones acerca de la segunda generación del anillo inteligente de Samsung apuntan a que este podría presentarse el próximo mes de enero. Y esto quiere decir que lo haría junto a los nuevos Samsung Galaxy S25. Esta fecha no es exacta ni mucho menos, ya que solo se habla de que se adelantará respecto de lo que podríamos esperar, y se apuesta por un lanzamiento entre los dos eventos Unpacked, el de enero y el de julio.

Ahora bien, no es descabellado pensar que en enero tengamos noticias oficiales sobre la segunda generación de este anillo. Ya que, si lo vemos en perspectiva, la primera generación en realidad se presentó en sociedad en enero de este año, aunque no se hiciera de forma total, sino como un anticipo. Así que, desde este punto de vista, no debería ser algo extraño contar con esta segunda generación en el gran evento de Samsung en la primera mitad del año.

Y es que ha pasado tiempo más que suficiente para que Samsung pueda mejorar su anillo y ofrecer mejoras adicionales a las características con las que cuenta la primera generación. Según la misma fuente, esas mejores girarían alrededor de dos aspectos esenciales. Por un lado, el diseño, ya que el anillo sería más delgado, y por tanto más cómodo de llevar en el dedo. Y por otro lado la batería contaría con una mayor autonomía, a pesar del menor perfil del dispositivo.

Y el Apple Ring, ¿para cuándo?

Desde antes de que se lanzara el primer anillo de Samsung ya se conocían los planes de Apple para lanzar el suyo propio. Y es que esta misma fuente se ha referido también al que sería el primer anillo de los de Cupertino. Y es que estos no solo estarían trabajando en su propio anillo inteligente, sino también en otros formatos, como por ejemplo una pulsera y otro de cristal, del que desconocemos por completo forma o apariencia, pero imaginamos que lujoso.

Obviamente se trata solamente de rumores, que hay que tomar con cautela, y a los que por supuesto no hay que ignorar. Entre otras cosas porque como decimos no parecen nada descabellados. Y no nos extrañaría nada que el próximo mes de enero Samsung vuelva a la carga con un Galaxy Ring 2, ya sea en un lanzamiento total, o anuncio parcial. Sea como fuere, parece que el mercado de wearable volverá a estar revolucionado en 2025.