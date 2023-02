Saca el máximo partido a Alexa con estos "regalos en pareja" de Amazon

San Valentín es una fecha para celebrar en pareja, si eres de los que crees que hay que demostrarlo todos los días y no sólo el 14 de Febrero, estos son los regalos perfectos para celebrar el día de los enamorados poniéndote se acuerdo con tu pareja.

Regalos de Amazon que van mejor en pareja

Si la complicidad con tu pareja es tal que hasta os ponéis de acuerdo en que regalaros por San Valentín aquí tenéis una selección de productos de Amazon que encajan a la perfección. Y que se disfrutan más juntos que por separado.

Un Echo Show 15 | Amazon

Las pantallas inteligentes son cada vez más completas y ofrecen muchas más funciones, como es el caso del Echo Show 15. La cual se ha convertido no solo en un altavoz inteligentes, sino en un potencial centro de entretenimiento. Con su recién estrenada interfaz igual a la del Fire Stick podemos ver todos nuestros contenidos multimedia. Y sobre todo si además lo combinamos con el mando por voz de Amazon, con lo que usarlo es mucho más cómodo. Puedes comprarlos por separado o conjuntamente en Amazon.

Amazon Fire stick TV | Amazon

Para los que les gusta relajarse cuando están en casa y aprovechar cualquier momento para disfrutar de sus películas y series preferidas, también tiene su pareja de dispositivos que combinan a la perfección. Se tratan de el altavoz inteligente Echo Dot y el popular Fire Stick. Pide a Alexa que ponga tu serie, película o programa preferido sin necesidad de usar el mando a distancia. Ideal para cuando tenemos las manos ocupadas o estamos haciendo otras tareas. Al igual que los productos anteriores, se puede adquirir por separado o en pack a través de la tienda.

Amazon Echo Buds 2 | Amazon

SI lo que os gusta es el cine y disfrutar del mejor sonido y del mejor rendimiento. la combinación perfecta son Fire TV Cube con calidad Ultra HD 4K y con tecnología Wifi 6E en compañía de el potente altavoz Echo Studio. Con el que disfrutareis de una experiencia inmersiva y envolvente gracias a su audio espacial y su amplia gama de potencias.

Si lo preferís es una experiencia algo más inversiva y disfrutar de tiempo para cada uno de los miembros de la pareja. La combinación perfecta son los auriculares inalámbricos Echo Buds con cancelación de ruido activa y manos libres. Además de ser cómodos y ligeros. En combinación con la Tableta de 7 pulgadas Fire 7. Para aquellos momentos en los que queréis disfrutar por separado de vuestros juegos o series sin molestar al otro.

Un regalo de lo más original para las parejas preocupadas por la seguridad de su hogar es la pareja que forman la pantalla inteligentes echo Show en cualquiera de sus versiones y el timbre inteligente Blink Video doorbell. Desde la pantalla Echo Show podemos ver quien llama y contestar sin necesidad de acudir a la puerta.

No tener pareja no es motivo suficiente para no hacerte un regalo, para que disfrutes al máximo de San Valentín te proponemos un Kindle Scribe. Dispositivo con el que podrás leer y escribir, cuenta con pantalla de 10,2 pulgadas, lápices inteligentes y carga por USB C.