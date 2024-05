Ring lanza una cámara de interior orientable y con resolución HD

Las cámaras de vigilancia se han convertido en dispositivos habituales en muchos hogares españoles, ya que por un precio razonable nos permiten saber lo que ocurre en el domicilio incluso si estamos lejos de él. Ahora Ring, que sobre todo conocemos por sus populares timbres inteligentes, ha lanzado una nueva cámara para su ya extensa gama, que en esta ocasión nos ofrece interesantes funciones de interior. Y es que en este caso la versatilidad es sin duda su punto fuerte, ya que puede operar por varias cámaras a la vez.

Nueva cámara de interior motorizada

Es sin duda el principal atractivo de esta cámara, que es orientable. Esto quiere decir que la orientación no siempre va a ser la misma, y que vamos a poder moverla a nuestro gusto para que muestre la perspectiva más útil para nosotros. Y esto es posible gracias a su base motorizada, que permite orientar la cámara desde el smartphone.

La cámara de interior motorizada | Ring

Podemos moverla tanto en horizontal como en vertical, en la primera modalidad hasta 360 grados, y en la segunda hasta 169 grados. Así que sin duda vamos a poder alternar las perspectivas que mejor nos vengan en cada momento, y por supuesto con ese giro de 360 grados es capaz de mostrarnos toda la estancia si la colocamos en el centro de esta. Esta nueva cámara viene con una cubierta de privacidad muy útil.

Y es que, con solo deslizarla, se desactivará la grabación de vídeo, y se cancelará también el funcionamiento de los micrófonos, por lo que no podrá captar audio. La resolución de esta cámara es HD, y como es habitual ya en los dispositivos de la marca, es capaz de detectar movimiento. Por lo que recibiremos notificaciones cuando algo se mueva dentro del campo de visión de esta cámara.

No solo veremos lo que pasa, sino que también lo escucharemos, gracias a sus micrófonos integrados. Como es habitual, esta cámara es compatible con Alexa, el asistente de voz de Amazon. Esto quiere decir que podemos darle numerosas órdenes mediante comandos de voz, o a través de la app del asistente en nuestro móvil. Incluso podremos ver la señal de la cámara en directo en diferentes dispositivos, como por ejemplo el reciente Amazon Echo Hub.

Esta nueva cámara se lanzará el próximo 30 de mayo en nuestro país, y lo hará con un precio de 79,99 euros, que parece bastante contenido si tenemos en cuenta todas las funciones que nos ofrece. Por otro lado, Ring ha anunciado que su cámara Indoor Camera de segunda generación añade tres nuevos colores a su gama. Concretamente en color rosado, carbón y blanco estrella. Una cámara que estrenará estos colores el próximo 24 de julio por 59,99 euros, por lo que todavía nos tocará esperar un poco para disfrutar de estos colores.

Sin duda una demostración más de que tener vigilado nuestro hogar puede ser algo bastante accesible económicamente, si tenemos en cuenta todo a lo que renunciamos si no instalamos una de ellas en el hogar, cuando su precio suele ser bastante contenido. Y es que no tiene precio poder vigilar de primera mano todo lo que ocurre en nuestro hogar.