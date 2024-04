Cómo aumentar la autonomía de tu timbre inteligente Ring

Los timbres inteligentes son una gran ayuda a la hora de identificar quien llama. Incluso podemos contactar a través de ellos y mantener una conversación. Además de esto podemos controlar todo lo que pasa delante de nuestra puerta. La duración de la batería dependerá no solo de las veces que un visitante pulsa el timbre, también de los eventos que se produzcan. Por lo que podemos optimizar al máximo su duración, con este ajuste.

Ajusta el área de reconocimiento de tu timbre inteligente

Uno de los más populares son los Ring Doorbell. El veterano fabricante incluye una función de lo más interesantes con lo que podemos ajustar el área de reconocimiento del timbre y aumentar la autonomía de la batería. A continuación, te contamos cómo. Gracias a los sensores de movimiento que estos incluyen podemos recibir una notificación siempre que alguien se acerca a nuestra puerta, aunque no accione el botón del timbre. De esta forma controlaremos las personas, animales o vehículos que transitan alrededor de la puerta de nuestra casa.

Definiendo el área de movimiento | TecnoXplora

Pero esto hace que la batería de nuestro dispositivo se agote más rápidamente teniendo que cargarla cada menos tiempo. Con la ayuda de esta función podemos minimizar al máximo esta zona y reducir el número de eventos de forma considerable. Para ello debemos abrir la aplicación Ring desde nuestro móvil y seguir los siguientes pasos.

Si tenemos más de un dispositivo inteligente compatible, lo primero es seleccionar el dispositivo en cuestión.

en cuestión. En este caso el Ring Doorbell. En la pantalla principal del mismo, activa la detección de movimiento . Para controlar quien pasa por delante.

. Para controlar quien pasa por delante. A continuación, pulsa sobre el botón Configuración de movimiento.

Sobre la vista previa de la cámara del timbre podemos delimitar este espacio, pulsando sobre “ Editar zonas”

Sobre la imagen aparece un cuadro azul, si pulsamos sobre este tenemos acceso a una serie de nodos que nos ayudarán a definir dicha zona.

Pulsa en cada uno de los nodos y desplázate hasta el lugar que te parezca apropiado.

De esta forma cambiamos el tamaño y la forma del área, para definir concretamente el espacio dentro del cual se van a registrar los movimientos.

Todo lo que suceda más allá de esta línea será como si nunca hubiera existido, ya que no quedará constancia de ello en la línea de tiempo de la aplicación y no recibiremos notificación alguna. Si el dispositivo está situado a pie de calle donde hay mucho tráfico rodado y no queremos recibir una notificación cada vez que pase un vehículo está área no debe extenderse hasta la calzada. Podemos definir hasta tres áreas de movimiento distintas, de forma independiente para identificar los solo los movimientos que se produzcan dentro de esa zona, ignorando el resto.

Además de esto, tenemos la opción de ajustar la sensibilidad de la detección, aumentando esta, el número de eventos será mayor. Por lo contrario, si recibes demasiadas notificaciones puedes deslizarlo hacia la izquierda, disminuyendo el número de eventos. De esta forma también conseguimos un rendimiento óptimo de la batería.