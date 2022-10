Redmi X86: el televisor de 86" de Xiaomi que es más barato de lo que piensas

Ayer fue un día grande para Xiaomi, o concretamente su marca Redmi. Esta lanzaba la nueva gama de móviles de gama media, los Redmi Note 12, y lo hacía con algunos números únicos en el mercado, como su modelo Discovery, que ha estrenado la carga más rápida vista en un teléfono móvil, siendo capaz de cargarse al completo en solo 9 minutos. Pero hubo otros productos tan sorprendentes como estos, es el caso de la nueva Smart TV de Redmi, con un enorme tamaño de 86 púlgadas, y un precio realmente atractivo que pocos podríamos esperar.

Una Smart TV grande y barata

Este nuevo televisor se ha estrenado con una relación de tamaño y precio radical, y es que pocos televisores hemos conocido tan grandes a un precio tan ajustado. Estamos hablado de un televisor muy grande, de 86 pulgadas, que es mucho más de lo que se pueden permitir la mayoría de salones de las viviendas de las grandes ciudades. En este caso además se trata de un dispositivo que conserva una gran resolución 4K, aunque limitada a 60Hz, lo que tampoco es malo. Tiene un ángulo de visión de 178 grados, y por tanto nos ofrece una excelente calidad de imagen.

Redmi X86 | Xiaomi

Esta nos ofrece un procesador de cuatro núcleos, y viene equipada con 2GB de memoria RAM y 16GB de almacenamiento interno. Por tanto es un televisor de gran tamaño, pero que nos ofrece unas especificaciones más bien de la gama media. Por supuesto siendo Xiaomi llega con MIUI TV, la capa de personalización de la marca, aunque está basada en Android TV, como suele ser habitual. La conectividad nos ofrece Wifi de doble banda, así como Bluetooth 5.0, 2 HDMI, entrada de vídeo auxilia, 1 USB 2.0, 1 USB 3.0, un conector de cable de red y otro de antena. El sonido depende de dos altavoces estéreo de 20W.

El mando a distancia cuenta con conectividad Bluetooth, e integra un micrófono para poder usar el asistente de voz, que en este caso es el XiaoAI de Xiaomi, y que normalmente en occidente se convierte en el asistente de Google. Un televisor que en términos de diseño es muy similar a los que hemos venido viendo en los últimos años en la gama más asequible de la marca. En definitiva, es un televisor de gama media dentro del cuerpo de una Smart TV que normalmente esperaríamos que fuera mucho más cara. Pero no es el caso ni mucho menos.

Porque el precio por el que se ha estrenado en China es de unos 730 euros al cambio, que aunque es un buen dinero, no lo es tanto si pensamos en el enorme tamaño que tiene. No es apta para todos los salones desde luego. Dudamos que en caso de llegar a Europa y España lo haga con un precio tan ajustado, pero no hay que perder la esperanza en absoluto.

