Xiaomi lanza unos nuevos auriculares de conducción ósea

Los auriculares de conducción ósea no son nada nuevo, y en los últimos poco a poco se han ido haciendo un hueco en el mercado. Son una gran solución para muchas personas que tienen problemas de audición, pero también se han convertido en una gran alternativa para todo tipo de público que busca auriculares versátiles y ligeros. Ahora Xiaomi ha lanzado un nuevo modelo que llega con un precio interesante y una autonomía sobresaliente, que es sin duda uno de sus aspectos más destacados.

Así son los nuevos Xiaomi Bone Conduction Headphones

Sin duda se trata de un producto de nicho, pero que como decimos cada vez tiene más aceptación en el gran público, hasta el punto de que un gran fabricante como Xiaomi también nos ofrece ahora una nueva alternativa. En este caso se trata de unos auriculares que transmiten vibraciones sonoras a nuestra cabeza, y por tanto todo ese sonido se transmite a través de nuestros huesos, obteniendo un resultado muy similar al de unos auriculares tradicionales. Es una alternativa real para personas que han perdido mucha audición y gracias a esta tecnología pueden escuchar de nuevo ciertos contenidos.

Xiaomi Bone Conduction Headphones | Xiaomi

Una de las ventajas que ofrecen a muchas otras personas que no los necesitan por otros motivos es que son mucho más privados que unos tradicionales, ya que solo nosotros podemos escuchar la reproducción al conducirse el sonido de forma ósea. De esta manera quienes nos rodean no podrán escuchar absolutamente nada, ya que el sonido no se expande por el aire. Además, con ella no nos aislamos del mundo que nos rodea, y podemos seguir escuchando todos los sonidos de nuestro entorno.

Xiaomi Bone Conduction Headphones | Xiaomi

Estos auriculares se conectan a nuestro teléfono mediante la conectividad Bluetooth 5.2 con la que cuentan. Gracias a ella el lag es muy bajo, de solo 86ms, por lo que el sonido llegará siempre a tiempo, incluso si estamos jugando, no notaremos retraso alguno entre lo que vemos y lo que escuchamos. La autonomía es uno de los aspectos más destacados, sobre todo porque con una sola carga completa es capaz de mantenerse encendido hasta 12 horas seguidas. Para cargarse utiliza el puerto USB tipo C, por lo que es compatible con numerosos cargadores y cables accesibles en casi cualquier sitio.

Tiene carga rápida, ya que con solo 5 minutos de carga puede mantener encendidos los auriculares durante nada menos que dos horas. Son también resistentes al agua y el polvo gracias a la certificación IP66, por lo que son perfectos para utilizarlos mientras hacemos deporte, ya esté lloviendo, haga mucho viento o incluso si sudamos abundantemente, no habrá daños en estos casos. Son compatibles con el emparejamiento rápido de MIUI, por lo que podremos disponer de ellos de manera instantánea una vez que los conectemos.

Precio de los Xiaomi Bone Conduction Headphones

Este modelo se ha lanzado una vez más en China, donde se ha estrenado con un precio de 699 yuanes, unos 95 euros al cambio, por lo que, para tratarse de unos auriculares con esta tecnología, son bastante interesantes. Ignoramos si llegarán a Europa y por tanto a nuestro país, pero no es descartable ni mucho menos. Ya que en las tiendas ya podemos encontrar diversos modelos de estas características de diferentes fabricantes.

