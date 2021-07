Realme también tiene su alternativa al MagSafe de Apple, y este es su aspecto

La verdad que Apple y su entorno son dignos de estudio, porque la empresa de Cupertino ya no necesita innovar para ser la firma de tecnología más popular, con los dispositivos más deseados. A pesar de haberse instalado en el conservadurismo el interés por la marca y sus productos cuenta con una gran salud. No hay más que ver cómo cada vez que Apple lanza un nuevo formato de producto, sea innovador o no, sus competidores comienzan a “copiarlos” y lanzan productos inspirados en ellos. En este caso hablamos de MagSafe, el nuevo sistema de carga de Apple que permite adherir fácilmente accesorios a los iPhone mediante un sistema magnético. Pues bien, Realme está trabajando en su propia alternativa, tal como conocimos hace unos días, y como se confirma ahora con unas nuevas imágenes.

Así serían los dispositivos MagDart

Como decíamos hace unos días se conocía el registro de la patente del nombre “MagDart” por parte de Realme, en una nomenclatura que sin duda parece mucho más cercana a la de MagSafe. La firma china está desarrollando una tecnología que se asemeja mucho a la de Apple, y con la que espera que la carga rápida sin cables de la marca sea aún más rápida de lo que es. Recordemos que Realme cuenta con tecnologías de carga inalámbrica compartidas con OPPO que son de las más rápidas del mercado. Un aspecto en el que Realme podría superar ampliamente a Apple, que cuenta con velocidades de carga muy lentas en comparación.

Pues bien, ahora se han filtrado dos imágenes que nos muestran cuál sería el diseño de estos cargadores MagDart. Se trata de dos bases sobre las que podremos colocar sus teléfonos para poder cargarlos a toda velocidad sin necesidad de conectar cables. Hay dos diseños, uno redondo tradicional, como cualquier otro cargador inalámbrico, que alcanzará una potencia de carga de 15W, mientras que habrá un segundo modelo que ofrecerá unas velocidades y potencia de carga mucho mayores.

Este modelo tiene un diseño mucho más contundente, con el aspecto de una caja, en donde se alojará toda la tecnología necesaria para poder dotar de esa velocidad a la carga. Recordemos que OPPO cuenta con tecnologías de carga inalámbricas que pueden cargar el teléfono en apenas una hora. La idea de Realme con esta tecnología es la de ofrecer un sistema de cargo ultra eficiente que permite alinear los componentes de carga rápida mediante un sistema d acople magnético. Como en el caso de Apple, este método permite mejorar la velocidad de la carga y la seguridad a su alrededor.

De momento ignoramos si para utilizar esta tecnología será necesario que los móviles de Realme cuenten con una tecnología específica. Sería lo lógico, como en el caso de los iPhone 12, por lo que todavía habría que conocer algún modelo de la marca que estrene esta nueva tecnología, salvo que los nuevos lanzamientos ya cuenten con ello. Sea como fuere, por lo que vemos en estas imágenes, parece que este formato de carga está muy cerca de llegar al mercado.