Los iPhone 12 estrenan batería externa Magsafe, y ya puedes comprarla en España

Apple ha estrenado este año una nueva gama de accesorios para los iPhone 12. Y es que estos terminales nos han traído como una de sus grandes novedades la tecnología Magsafe. Esta utiliza un aro magnético en el interior del teléfono para poder acoplar multitud de accesorios oficiales y no oficiales de Apple que cuentan con esta tecnología. Uno de los principales accesorios que anunció Apple para estos teléfonos fue la batería externa compatible con Magsafe, y esta por fin es una realidad. No solo la conocemos oficialmente, sino que además se puede comprar ya en España.

Nueva batería externa Magsafe de Apple

La firma californiana había prometido en el lanzamiento de los iPhone 12 que estos nuevos teléfonos contarían con una batería oficial con el nuevo formato Magsafe. Esta como ocurre muchas veces se ha hecho de rogar, tanto que terceras empresas han lanzado sus propias alternativas, por supuesto más baratas, y con un resultado similar. Pero al final la mayoría de usuarios de Apple solo quieren comprar sus productos y llevar la manzana impresa con orgullo. Pues bien, ese día ha llegado, y Apple ha puesto a la venta su nueva batería externa Magsafe para los iPhone 12.

Batería Magsafe | Apple

Estos teléfonos ahora contarán con una batería extra que nos permitirá contar con un poco más de autonomía si salimos de casa y nos encontramos con problemas para poder recargar el teléfono. Y cuando decimos un poco más es literal, ya que la capacidad de esta batería es bastante escasa, de solo 1450mAh. Para entender lo poco que supone esta capacidad hay que tener en cuenta que cualquier batería externa, por muy pequeña que sea, ya tiene al menos el doble de capacidad. Y por supuesto vale mucho menos que esta nueva batería de Apple. Y es que ya se puede comprar en la tienda online de Apple en España por 109,99 euros.

Aunque lógicamente no hay que fijarse solo en la capacidad de esta batería externa para entender si su precio es adecuado o no. Estamos hablando de que esta batería se adhiere a la parte posterior de nuestro iPhone magnéticamente, y carga el teléfono de manera inalámbrica, por lo que no puede considerarse como una batería externa más en este caso. Esta batería es compatible con los adaptadores de corriente de hasta 20W, por lo que podrás cargarla a gran velocidad si necesitas llevarte un extra de autonomía a cualquier sitio junto a tu iPhone. Por otro lado esta batería permite cargar tu iPhone rápidamente, gracias a que es capaz de aportar energía con 15W de potencia, muy cerca de la que nos ofrecen los iPhone normalmente.

Una nueva batería que es compatible en exclusiva con los modelos iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini y el iPhone 12. Sin duda un producto de Apple que se convertirá en uno de los accesorios más populares para sus teléfonos. Aunque hay que decir que desde luego la capacidad de 1450mAh nos parece muy limitada, y quizás sea la primera razón por la que nos parece bastante desproporcionado su precio.