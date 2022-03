Razer lanza un mini teclado perfecto para jugar con más precisión

Los teclados mecánicos se han convertido en tendencia en los últimos años, a pesar de que nos llevan acompañando décadas, de hecho, eran la norma en los ordenadores de los años noventa. Estos sobre todo se utilizan para escribir o jugar, con unos “switches” específicos para cada una de estas acciones. Pero hoy conocemos una actualización de uno de los teclados más interesantes que hay en el mercado, obra de Razer. Se trata de la nueva versión de su Hunstman Mini, que llega con componentes más precisos que los de sus predecesores.

Nuevos Switches ópticos

Esta es la clave del nuevo teclado mini de Razer. Estos nuevos switches ópticos son más precisos, y pueden ser especialmente útiles cuando queremos jugar con nuestro PC. Y es que gracias a ellos ahora es posible tener un control gradual al presionar la tecla. Porque con estos nuevos componentes ópticos, se puede modular la presión que hacemos sobre la tecla, y esta ser detectada con gran precisión por parte de los juegos con los que nos divertimos. Por ejemplo, un simulador de conducción puede detectar gracias a estas teclas la presión que hacemos sobre ella, como si fuera la presión que hacemos sobre el mismo pedal del acelerador o del freno, por lo que se gana mucha precisión en este aspecto.

Razer Huntsman Mini Analog | Razer

Este nuevo modelo se vende con el nombre de Razer Huntsman Mini Analog, y destaca por eso básicamente, por los nuevos switchs analógicos. Por lo demás nos encontramos con el mismo Huntsman mini. Esto quiere decir que su tamaño es de un 60% respecto de los teclados tradicionales, por lo que no ocupan prácticamente nada en el escritorio, y son muy sencillos de transportar. Pero que cuenten con este tamaño tan ajustado no quiere decir que sean peores que los otros teclados más grandes. Y es que este modelo ofrece toda la calidad de los demás teclados de gaming de la marca.

Razer Huntsman Mini Analog | Razer

Como son las teclas de PBT de doble inyección que cuentan con funciones adicionales, impresas en el lateral de la tecla. Y por supuesto el característico aspecto gaming del que le dota la luz RGB con la que cuentan las teclas. Esta tecnología Chroma RGB de Razer es compatible con muchos juegos, como Fortnite, Apex Legends o Warframe, y permite disfrutar de una mayor inmersión en el juego gracias al color cambiante de las teclas. También cuenta con memoria integrada y preajustes de iluminación, pudiendo guardar estos ajustes hasta en cinco perfiles de teclado diferente.

La estructura de este teclado es de aluminio, por lo que es resistente y ligero. Este teclado es tan pequeño porque no cuenta con la fila numérica superior, ni tampoco los cursores o el teclado numérico independiente. Este teclado de momento está disponible en Estados Unidos, ahora mismo no se encuentra en la tienda española. Allí se puede comprar por 149,99 dólares, algo más elevado que el precio de 129,99 euros que tiene la anterior versión aquí en España. No debería tardar mucho en estrenarse en nuestro país este nuevo modelo.