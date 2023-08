Qué es y para sirve el modo cine en tu Galaxy Watch de Samsung

Nuestros dispositivos inteligentes nos acompañan a todas partes por lo que es habitual cambiar el modo de uso para que no molesten en determinados momentos. Esto es algo que también podemos hacer con nuestros relojes inteligentes. A continuación, te contamos que es el modo cine y como activarlo.

Activa el modo cine en tu sala favorita

Cuanto estamos en un lugar público, en una reunión o simplemente no queremos que nadie nos moleste, activamos el modo no molestar en nuestros teléfonos móviles. En estos casos, también podemos diseñar nuestros propios modos en los que podemos cambiar los ajustes, para que nuestros dispositivos suenen, vibren o se ilumine la pantalla cuando nos llegue una notificación o una llamada. En el caso de los relojes inteligentes, si están sincronizados con nuestro teléfono, en el momento en que activamos el modo no molestar en el teléfono automáticamente se activa en el teléfono.

Activando el modo cine | TecnoXplora

Además de este ajuste, podemos cambiar la configuración para adaptarnos en cada momento en la situación en la que nos encontremos. Por lo que, si nos encontramos en el cine, podemos activar este ajuste predeterminado en reloj. Cuando activamos modo predeterminado cine en desde el propio reloj, todas las alarmas programadas y las notificaciones, están silenciadas durante el periodo de tiempo en que tengamos activo el modo. De la misma manera, la pantalla del reloj permanecerá apagada en todo momento, no se encenderá cuando reciba una notificación o se active una alarma. Además de quedar sin efecto la configuración tanto del gesto de activación como la opción reloj siempre encendido, que se forma automática se desactivaran durante este periodo de tiempo.

Para cambiar al modo cine, desde el nuestro reloj, debemos acceder a los “ ajustes ”.

”. Para ello desliza el dedo desde la parte superior de la pantalla del reloj hacia abajo. Para acceder a las opciones.

Pulsa sobre el icono de la rueda dentada para entrar en la configuración del reloj.

Muévete por el menú en busca del apartado “funciones avanzadas”

Dentro de este apartado, encontramos la opción “modo cine ”

” Toca sobre el botón para activarlo.

Y programar el tiempo durante el cual nuestro reloj permanecerá sin recibir notificaciones, alarmas, temporizadores ni encenderá la pantalla.

Podemos elegir entre un rango de horas que van de desde una hora hasta un máximo de 4, todo dependerá del tiempo que dure la proyección que queramos que esté fuera de servicio.

Una vez concluido el tiempo que hemos asignado, nuestro reloj volverá a aplicar los ajustes que teníamos programados antes de activar el modo. También tenemos la opción de desactivarlo de forma manual, siguiendo los mismos pasos que para activarlo, pero a la inversa. Además del modo cine tenemos otra opción, el modo sueño el cual aplica sus propios ajustes. Como son desactivar el modo Always On Display así como que se active al subir la muñeca. Y dependiendo de nuestros propios ajustes se activará o no, de forma automática el modo no molestar durante el tiempo que creamos conveniente.