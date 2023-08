Qué es y para qué sirve el modo bebé de los termómetros inteligentes de Xiaomi

En un hogar conectado que se precie no puede faltar un termómetro inteligente. Además de medir la temperatura y humedad ambiental de las instancias, permiten analizar estas, así como poner en marcha otras funciones e incluso enviar notificaciones a nuestro teléfono móvil. Además, incluye algunos modos personalizados cómo el modo bebé.

Modo bebe en los termómetros Xiaomi

Mantener una temperatura y humedad adecuadas en las habitaciones de nuestra casa es muy importante, ya que estos parámetros pueden afectar directamente a nuestra salud. Sobre todo, a la de los más pequeños de la casa. Si tenemos bebés o niños de corta edad en casa es muy importante mantener las estancias en las condiciones adecuadas. Su sistema respiratorio e inmune están en proceso de maduración y aprendizaje y necesitan que tanto la temperatura como la humedad no excedan de ciertos parámetros.

La temperatura adecuada a la que debe estar la habitación se encuentra entre los 20º y los 24º C, mientras que la humedad debe situarse entre el 45% y el 70%, de estos baremos descienden demasiado o aumentan puede hacer que la salud de los peques de la casa se resienta, Para evitarlo, es recomendable colocar un termómetro con el que medir estos parámetros.

Una buena opción son los termómetros inteligentes de Xiaomi, su pequeño tamaño permite colocarlos en cualquier parte y gracias a su conectividad Bluetooth podemos controlar y comprobar los resultados en nuestro teléfono móvil. Además de incluir un modo bebé.

Para activarlo, solo tenemos que acceder a los ajustes de configuración del termómetro a través de la aplicación de Xiaomi.

Selecciona el termómetro, accede a los ajustes y sigue los sencillos pasos.

En primer lugar, en los ajustes del dispositivo, encontramos el modo Bebé, de forma predeterminada estos se encuentran desactivados.

Pulsa sobre esta opción para activarlo.

Al hacerlo, cada vez que nuestro termómetro registre que algunos de los datos anteriores no se encuentren dentro de los parámetros adecuados, recibiremos una notificación en nuestro teléfono móvil.

Esto sucederá cuando ambos dispositivos se conecten por bluetooth, y esto solo es posible si lo tenemos siempre encendido y nos encontramos dentro del radio de acción. Cabe recordar que estos no disponen de conectividad Wifi por lo que esto no será posible si no nos encontramos cerca del radio de acción del Bluetooth. Si queremos controlar la temperatura, podemos además hacer uso de otros dispositivos como el altavoz inteligente de Amazon, Echo Dot que dispone de termómetro y con el que además podemos programar rutinas.

Gracias a estas y en combinación con otros pequeños electrodomésticos como ventiladores, calefactores, humidificadores y enchufes inteligentes podemos controlar estos parámetros y revertir fácilmente esta situación. Tener un hogar conectado es una gran ventaja, sobre todo cuando pasamos la mayor parte del día fuera de casa. Desde cualquier lugar en el que nos encontremos, con la ayuda del móvil podemos controlar los aparatos y conseguir las mejores condiciones para nuestro hogar. Una de las aplicaciones de la tecnología a la vida doméstica-