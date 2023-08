La tableta más grande de Xiaomi se estrena en unos días, ¿qué esperamos de ella?

La semana que viene tenemos un evento de Xiaomi a la vista, concretamente el lunes 14 de agosto. Será entonces cuando conozcamos tres de los dispositivos más importantes para la firma en esta segunda mitad del año. Hablamos de su nuevo plegable, el Xiaomi Mix Fold 3, su wearable Xiaomi Smart Band 8 Pro, y por último la tableta más avanzada de la marca, como será la nueva Xiaomi Pad 6 Max. Una tableta que presumirá de una de las pantallas más grandes de este segmento, y de la que ya conocemos bastantes detalles.

Se confirma su presentación

Ha sido la propia Xiaomi la que ha anunciado en la red social china Weibo el lanzamiento de la tableta Xiaomi Pad 6 Max, un nuevo modelo que va a presumir de una enorme pantalla de 14 pulgadas. Este será sin duda su rasgo más personal, aquel que le diferencia por completo de su competencia. De hecho, se convertirá en la tableta más grande que hayamos visto de la firma china, ya que su pantalla será tan grande como la de un ordenador portátil.

En el teaser publicado por Xiaomi en la red social Weibo, se puede ver a la nueva tableta comparada con uno de los ordenadores portátiles de la marca, precisamente para demostrar que será tan grande como uno de estos PCs. Por tanto, el próximo lunes tenemos una cita con esta nueva tableta, que seguro no nos va a dejar indiferentes.

¿Qué podemos esperar de la Xiaomi Pad 6 Max?

Pues bien, se habla principalmente de que esta sería una evolución del modelo Pro lanzado el pasado año, pero con una pantalla aún más grande. Esta tenía un tamaño de 11 pulgadas que ahora se ve desbordado por completo con esas 14 pulgadas de las que presume la tableta Xiaomi. Y es que no solo mejorará en este aspecto, sino que será una tableta más potente, sobre todo por el nuevo procesador que va a integrar.

Este va a ser un Snapdragon 8+ Gen 1, que es el mismo que hemos visto por ejemplo en los Xiaomi 12S Ultra o 12T, por lo que el rendimiento va a estar al nivel de un móvil de alta gama. Una nueva tableta que se estrenaría con una pantalla que además de más grande, contaría con una mayor tasa de refresco. Tanto es así que podría alcanzar los 144Hz, superando así los 120Hz de la anterior generación.

Por lo que solo podemos esperar las mejores especificaciones en la pantalla de esta tableta. Eso sí, se echa de menos que la pantalla no sea OLED, y sí LCD IPS como en este caso. Pero es algo lógico, ya que no es habitual ver pantallas tan grandes con tecnología OLED, y por tanto no era algo indispensable. Una tableta que podría mejorar su sensor de cámara secundario, por encima de esos 5 megapíxeles. También veremos seguro un aumento de la batería desde los actuales 8600mAh, sobre todo porque será un modelo mucho más grande con espacio para una batería mayor.