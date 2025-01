Qué luces de señalización V16 debo comprar, ¿conectadas o no?

En caso de accidente, señalizar y avisar a otros conductores de la situación es primordial a la hora de garantizar nuestra seguridad y la del resto de los usuarios. La normativa ha cambiado y a partir del año que viene será necesario el uso de un nuevo dispositivo luminoso. Te contamos todo lo que debes saber acerca de este.

Luces de emergencia V16

Hasta ahora el uso de triángulos de señalización y de chaleco reflectante eran obligatorios en esta situación. Hasta el cambio de normativa, debemos seguir usando el protocolo de emergencias que hasta ahora está vigente. Este consiste en activar las luces de emergencia del vehículo y colocar uno o dos triángulos, delante y detrás, a cierta distancia del coche accidentado o averiado, esto dependerá del tipo de vía en el que nos encontremos. Además de ataviarse con el chaleco reflectante, para hacernos mucho más visibles. A partir del 1 de enero de 2026, la normativa cambia y debemos usar un nuevo dispositivo que permite señalizar el accidente sin salir de nuestro coche. Algo que será obligatorio a partir del año que viene, aunque se recomienda su uso si disponemos de estas.

Luces homologadas por la DGT | DGT

Para complementar a las medidas de seguridad de las que ya disponemos, tendremos que incluir las luces de emergencia V16. Se trata de unos dispositivos luminosos de color amarillo, que emiten una luz intermitente 360º. Por lo que son visibles desde cualquier ángulo al colocarte en una posición elevada, como puede ser el techo del coche. Esto permite que podamos señalizar una situación de avería o accidente sin bajarnos del coche.

Aunque por el momento su uso solo está recomendado por la DGT, no está de más que vayamos pensando en hacernos con ella, ya que en menos de un año debemos llevarlas de forma obligatoria en todos nuestros vehículos. Existen varios tipos de luces, con y sin conexión con la plataforma de la DGT. En el mercado encontramos un gran número de estas luces, antes de lanzarnos a su compra, debemos comprobar que su uso está homologado por la DGT, si no es así será como si no lleváramos luces de emergencia y nos enfrentaremos a las sanciones pertinentes.

Por otro lado, bajo la recomendación de utilización podemos optar por modelos más económicos que no disponen de conexión. Esta emite luz de emergencia y están homologadas, aunque solo podremos usarlas por tiempo limitado, ya que la normativa que entrará en vigor el año que viene exige que estas tengan conexión.

En el caso de estas segundas, disponen de un sistema que conecta directamente con la plataforma de la DGT 3.0 a través del cual, podrán conocer en tiempo real la ubicación del vehículo, facilitando la llegada de los agentes si fuera necesaria su presencia. Una condición que será indispensable tras la entrada en vigor de la normativa. Además de estas luces, podremos seguir haciendo uso de los triángulos que ya llevamos en nuestros vehículos. Estos se pueden usar como complemento a las luces, sobre todo en situaciones de baja visibilidad. Aunque debemos usarlos siempre con precaución evitando las situaciones de peligro.