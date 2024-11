¿No encuentras nada en el maletero de tu coche? Estas luces USB son la solución

Aunque nos pueda parecer rocambolesco, no todos los coches disponen de luz en el maletero. Por lo que, si nos encontramos en lugares con poca iluminación o de noche, es posible que no encontremos lo que buscamos en su interior. Por lo que esta puede ser la solución.

Coloca iluminación adicional en el maletero de tu coche o donde quieras

Algo habitual es llevar el maletero cargado y cosas sueltas rodando por su interior, en el momento de descargar la compra con poca luz, no encontramos todo lo que llevamos y nos dejamos cosas que necesitamos en su interior. Por muy pequeño que sea el maletero, la falta de luz puede ser un problema, ya sea para descargar la compra o en situaciones de emergencia como cambiar una rueda o buscar herramienta para solucionarlo, una buena iluminación no puede faltar. Si tu coche no tiene luz en el maletero, no te preocupes que es un problema fácil de solucionar.

Aunque la mayoría de los móviles, por no decir todos disponen de linterna, puede que no lo tengamos a mano o no podemos sujetarlo correctamente. Por lo que siempre podemos optar por instalar unas luces adicionales, como las que te sugerimos a continuación.

Luces para maletero Kwoxet | Kwoxet

Comenzamos por las Kwoxet, se trata de luces LED para el interior de coche con baterías recargables. Cuenta con cable USB para su carga, dos luces ajustables en 7 colores, que incluso parpadean al ritmo de la música. Podemos fijarlos al maletero bien mediante cinta adhesiva de doble cara o Magnética. Dispone de interruptor táctil, por lo que se encienden simplemente tocando el botón. Su precio es de 9,99 euros

Luces X SIM FITNESSX para maletero | X SIM FITNESSX

Otra muy buena opción es la X SIM FITNESSX, una luz nocturna que podemos instalar en nuestro coche. Cuenta con tres colores y lámpara de lectura. Cuenta con batería de litio con carga USB que nos proporciona una autonomía de 240 minutos, completamente cargada. Fácil de instalar dispone de cinta de doble cara y un fuerte imán que incluso puede adherirse al acero. Ligera y fácil de transportar tiene unas medidas de 10x10x2 cm, por lo que podrás colocarla donde quieras. Su precio es de 18,99 euros

Lámpara para maletero Akozon | Akozon

Por último, la lámpara Akozon, con unas dimensiones de 10,5x9,2x1,2 cm, es pequeña y ligera y podemos instalarla en cualquier lugar. Dispone de batería de Litio de alto rendimiento y cable de carga. Ideal para colocarla en cualquier parte ya sea en el interior del coche o el maletero. Cuenta además con botón de encendido y cuatro colores de iluminación, los cuales podemos ajustar presionando este. Fácil de instalar incluye cinta de doble cara o etiquetas magnéticas, por lo que podemos colocarla en cualquier parte. Su precio es de 15,54 euros.

Con este tipo de lámpara, no tendrás que realizar una instalación como tal, solo elegir el mejor lugar donde colocarlas y pegarlas ya sea con su imán o con la cinta de doble cara. Algo que evitará que nuestro coche sufra desperfectos. Para cargarlas no será necesario sacarlas del coche ya que podemos recargar con la ayuda de una batería externa. Estas nos facilitan eliminación constante y estable durante varias horas.