¿Por qué no se ilumina el teclado de tu PC?

Los teclados retroiluminados son la solución cuando queremos hacer uso de estos en lugares con poca iluminación o cuando trabajamos de noche. Con la luz que aporta, podemos ver mejor las teclas y es mucho más fácil su uso. Pero, qué hacer si estos dejan de funcionar. A continuación, te damos algunos consejos para localizar y arreglar el problema.

Solucionando problemas con la iluminación del teclado

Si tenemos un teclado retroiluminado y este no se enciende además de su luz pierde también su sentido. Es común que esto deje de funcionar tras una actualización o debido a algún problema de software. Lo primero que nos aconsejan hacer cuando tenemos un problema es reiniciar el ordenador. Este sencillo gesto a menudo es la solución más rápida y sencilla para nuestros problemas, pero si ya has pasado por este trámite y sigue sin funcionar llega el momento de profundizar en el problema. Tras comprobar que efectivamente nuestro teclado es retroiluminado, ya sea en las especificaciones del fabricante, podemos comprobar usando un atajo de teclado para encenderlo, para ello pulsaremos las teclas “Fn” situada junto a la tecla Windows y la barra espaciadora. Si el teclado no se enciende es bueno para que no tenga esta propiedad o tenga cualquier otro problema.

Teclado retroiluminado | Foto-de-Daniel-Josef-en-Unsplash

Entre los problemas más comunes con este tipo de teclados es la configuración del brillo de las teclas. Puede ser que esté demasiado bajo y no llegue a percibirse la luz. La solución es de lo más sencilla y pasa por pulsar el icono de “luz de fondo” en nuestro teclado. Con un par de veces bastará para encenderlo y regular la intensidad de luz a posteriori.

Si hemos conectado un teclado externo a nuestro ordenador y no se enciende automáticamente, es aconsejable revisar los ajustes del teclado. Para ello busca la ampliación del teclado en el ordenador y realiza las comprobaciones pertinentes, si sigue sin funcionar descarga y actualiza los drivers. Para ello, pulsando con el botón derecho del ratón sobre el botón de inicio, accedemos al administrador de dispositivos. Localiza en menú teclado y accede a sus opciones. De nuevo con el botón derecho sobre el controlador del teclado pulsa en la opción “actualizar controlador”

Por último, si todas las recomendaciones han fallado, podemos hacer uso del solucionador de problemas de Windows. El asistente nos guiará en una serie de pasos para intentar dar con el problema y la consiguiente solución. Para acceder a la configuración de Windows pulsa las teclas “Windows + I”. Entre las opciones disponibles selecciona “Buscar y solucionar otros problemas”. Para a continuación, pulsar sobre “Solución de Problemas y “Solucionadores de problemas adicionales”. De nuevo selecciona “buscar y solucionar otros problemas”. Dentro de este último menú encontramos “teclado”. Iniciamos el asistente pulsando sobre “ejecutar el solucionador de problemas”. Sigue los pasos que indica el asistente, si aun llevando a cabo este proceso el problema persiste es hora de cambiar el teclado. Si está en garantía se lo remitiremos al fabricante y en el caso contrario, tendremos que comprar uno nuevo.

