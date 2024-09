Por qué gastarte poco en tu robot aspirador puede salirte muy caro

Desde hace tiempo los robots aspiradores forman parte de nuestro hogar ayudándonos con las tareas cotidianas como la limpieza. En el mercado existen soluciones para todos los bolsillos, aunque a veces merece la pena invertir algo más, para un mejor resultado.

Por qué es importante invertir en un robot de limpieza

Es mucha la diferencias entre los modelos de robots aspiradoras de alta gama y los más accesibles, no solo por la capacidad de succión sino por otros factores que inciden directamente en el día a día. La elaboración de mapas de las estancias, así como la detección de objetos es importante a la hora de decantarnos por un modelo y otro. Algunos modelos incluyen sensores lidar con los que no solo son capaces de reconocer el objeto que se encuentra ante ellos, sino también de evitarlos. De manera que al detectarlo impide que cualquier objeto pueda atrancarse en sus ruedas provocando averías, que no nos merecerá la pena arreglar por el alto coste de la reparación.

iRobot de Roomba | Roomba

Las aplicaciones de los más avanzados nos ofrecen una gran variedad de opciones no solo de limpieza, sino a la hora de marcar lugares restringidos por los que preferimos que no pase el robot evitando así los más conflictivos en los que pueden darse ese tipo de situaciones.

En los suelos podemos encontrar desde cables, cordones de las zapatillas, cortinas e incluso algún calcetín furtivo que se ha escondido bajo una cama, estos suponen una auténtica amenaza ya que no solo pueden atascarse entre los rodillos, sino que pueden ser también presa de las ruedas. Siendo muy difícil desengancharse y podemos llegar a dañar los sensores de movimiento de los mismos.

Del tamaño de la base de carga y las funciones de los mismos, dependerá mucho la ubicación en la que los colocaremos. Los más asequibles, tienen a su favor que, al tener una base de carga pequeña, podemos colocarlos en cualquier lugar. Aunque esto puede convertirse en un arma de doble filo, ya que podemos colocarlos en lugares en los que corren un alto peligro. Algo que no sucede con las bases de autolimpieza o con soporte para mopas, cuyas bases son mucho más aparatosas y tenemos que escoger muy bien el lugar donde las ubicamos, ya que necesitan de un área mucho mayor para colocarlas.

El agua y los líquidos son otros de los grandes enemigos de nuestros robots aspiradores, no todos los robots de limpieza están preparados para estar en contacto con el agua. Los robots de limpieza que no solo aspiran, sino que incluyen un tanque de agua para realizar trabajos de fregado, resisten mejor las salpicaduras y el contacto con el agua. Pero nada les protegerá de sufrir daños irreversibles si derramamos agua y otro líquido sobre estos.

Por lo que a la hora de elegir un robot aspirador es importante tener en cuenta si tenemos mascotas o niños en casa y el tipo de orden de nuestra casa, ya que de esto va a depender mucho, los problemas con los que se va encontrar nuestro robot al recorrerla.