¿Por qué las frecuencias AM y FM tienen los días contados?

Posiblemente en un futuro próximo no puedas disfrutar en tu coche de las frecuencias analógicas en los diversos países europeos, ya que la Amplitud Modulada (AM) está cayendo en desuso. Cada vez es más difícil sintonizar una radio AM, de hecho, desde hace varios años los smartphones han apostado solamente por la radio de Frecuencia Modulada (FM).

Por ello, en 2020, la Unión Europea publicó su recomendación a los fabricantes para que sustituyeran las frecuencias AM y FM e instalar la tecnología Digital Audio Broadcasting (DAB) en todos los vehículos que se fabricaran a partir de 2021. Este nuevo sistema supone un avance en la radiodifusión sonora, principalmente por una buena calidad de sonido, similar al de los discos compactos, por lo que ofrece nuevos servicios como la mejora de la cobertura y recepción de la señal libre de interferencias.

Sintonizar la radio del coche es una de las distracciones más frecuentes | Agencias

La ventaja principal de este sistema DAB es sintonizar solamente una vez la emisora, es decir, en el inicio, por lo que no tendrás que ir resintonizando constantemente durante todo el viaje en el vehículo. Esto quiere decir, que no habrá interferencias y podrás disfrutar de tus canciones favoritas sin necesidad de dejarlas a medias. Esto es posible porque el sistema DAB detecta automáticamente la emisora sin necesidad de interferencias.

Países como Noruega han apostado por este sistema digital y ya lo han puesto en marcha. Además, Polonia y Suiza, tras ver el éxito que está teniendo el sistema DAB en Noruega, le han seguido y lo han desarrollado en los nuevos vehículos fabricados. Sin embargo, en España este nuevo formato digital ofrece una cobertura limitada.

Aunque todavía no esté desarrollado del todo, en un futuro no muy lejano podrás disfrutar de esta ventaja como los ciudadanos de Noruega, Polonia y Suiza. Por lo que, si estás pensando en comprarte un vehículo y quieres disfrutar de esta característica, tendrás que esperar un poco más.