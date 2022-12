Por qué crujen tus auriculares y cómo solucionarlo

Si tienes unos auriculares TWS, ya sean Xiaomi o de cualquier otra marca, es muy posible que en determinadas ocasiones puedas percibir un sonido más parecido al de un crujido, lo cual no resulta de agrado cuando estás disfrutando de tus canciones preferidas. Pues bien, debes saber que no es algo que solo te pase a ti, y para solucionarlo no tienes que devolver los auriculares a la tienda para recibir unos nuevos.

Para empezar, debes saber que este molesto ruido se debe a que estás usando el códec AAC, y ya son muchos los usuarios que han advertido acerca de este problema. El ruido se produce de forma aleatoria, lo cual por supuesto es molesto al utilizar los auriculares, más si el modelo cuenta con cancelación de ruido.

Así eliminarás el molesto crujido de tus auriculares

Desde que se dio este problema, no han sido pocos los que han comenzado la búsqueda de una solución para acabar con el ruido. Y es que el códec AAC es de lo más habitual a día de hoy. Hasta ahora, entre los intentos, han deshabilitado el Dolby, eliminado las opciones de ecualizadores y más, pero como cabe esperar, ninguno ha sido fructífero.

Auriculares Bluetooth | Unplash

Tras varios intentos, finalmente se ha dado con la forma de acabar con este ruido de crujidos que se produce al usar el estándar AAC con los auriculares de Xiaomi. Lo que debes hacer es más fácil de lo que parece. En primer lugar, debes acudir a las opciones de Bluetooth o Sonido del móvil que utilizas, donde podrás activar la tecnología A2DP. Lo normal es que esto aparezca con un deslizador, si aparece gris, utilízalo para que se vea iluminado, lo que indicará que lo has activado.

Este sencillo cambio desde la configuración de tu terminal hará que el molesto fallo desaparezca sin dejar rastro. Parece ser que con esto se puede optimizar el funcionamiento del códec AAC.

Decir que es un fallo generalizado, pero que ocurre mucho más al utilizar auriculares de la firma Xiaomi. Así que si tienes un modelo de esta marca, sigue estos pasos para solucionar el problema.

Debido a que son muchos los que han reportado este fallo, es de esperar que, próximamente, Xiaomi lance una actualización que pueda corregir este problema que sufren algunos usuarios. A pesar de que este no es el estándar que más se utiliza, a excepción de los clientes de Apple, pero con el fin de acabar con el problema, lo mejor es un nuevo firmware con la solución necesaria.

