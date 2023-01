Ya puedes utilizar tu mando de Stadia como uno Bluetooth, así puedes hacerlo

Hace solo unos días os contábamos que Google había avanzado a los usuarios de Stadia una de las buenas nuevas más esperadas desde que conocimos que esta plataforma de juego en la nube se cerraría tal día como hoy. Los de Mountain View no han faltado a su promesa, y hoy mismo han liberado la herramienta que permite convertir los mandos de Stadia en mandos Bluetooth. Por lo que por fin se disipará para siempre el temor a que se convirtiera en un mero pisapapeles. Es un proceso que además podemos hacer en unos minutos.

Así puedes convertirlo en un mando Bluetooth

Como sabéis, los mandos de Stadia se han diferenciado siempre de los de sus competidores, ya que han utilizado solo la conectividad Wifi para funcionar con el servicio de juego en streaming. Básicamente con esta conectividad se conectaban directamente a los servidores de Google, y evitaban conexiones intermedias. Ahora lo que nos permite Google es convertir el mando de Stadia en un mando Bluetooth más. Esto quiere decir que lo vamos a poder conectar a cualquier dispositivo que cuente con esta conectividad.

Y hacerlo es realmente sencillo. Esta misma tarde Stadia anunciaba en su cuenta de Twitter que la herramienta para poder hacer este cambio en los mandos ya estaba disponible. Y la hemos probado, siendo todo el proceso realmente sencillo de hacer. Eso sí, para llevarlo a cabo deberás ejecutar el asistente desde una ventana de Chrome en su versión de escritorio, por lo que no vale hacerlo desde la pantalla de nuestro móvil. Eso tiente sentido, ya que en el proceso vamos a tener que actualizar el firmware de los mandos, y conectarlos mediante cable USB tipo C al dispositivo.

El proceso de actualización a Bluetooth es muy rápido, porque una vez conectado el cable solo tendremos que pulsar los botones que nos pide Google, para que el mando sea primero reconocido por el PC. Una vez que es así, se descarga la nueva actualización y se instala en el mando. Por tanto, es una manera bastante sencilla de llevar a cabo el proceso, que eso sí, tal y como advierte Google, no tendrá marcha atrás. Esto quiere decir que no podrás volver a utilizar el mando mediante la conectividad Wifi, solo mediante Bluetooth.

Algo que no nos debería afectar, porque a lo largo de este día estaremos ante las últimas horas de esta plataforma de streaming de videojuegos. Por lo que a partir del jueves no nos servirá de nada la conectividad Wifi de estos mandos. En total el proceso nos llevará 4 minutos. Una vez instalada la actualización podremos acudir a cualquier dispositivo con conectividad Bluetooth, como por ejemplo una Smart TV, un PC o incluso una videoconsola.

Y podremos añadir este nuevo mando de Stadia, actualizado, para poder usarlo como un mando de juego compatible. Algo que sin duda nos parece todo un acierto por parte de Google. Porque no solo nos ha devuelto el dinero gastado en comprarlos, sino que además no solo no nos ha pedido la devolución, sino que los libera para poder seguir utilizándolos, desde luego hay que reconocer el trabajo bien hecho por Google. Y tristemente despedirse de su plataforma, que a muchos nos entretuvo durante aquel largo confinamiento de 2020.