Hace unos días os contábamos que Samsung había lanzado con cierta discreción su nueva tableta de gama media. Lo conocimos todo de ella, pero no lo más importante, que nos iba a permitir ubicarla en una determinada zona de su gama. Ahora esa incógnita se ha despejado al conocerse los precios de la tableta en Europa, ya que en algunos países se ha puesto a la venta en modo reserva, entre ellos en España. Por tanto ya tenemos los precios definitivos, que nos han desvelado que esta tableta se sitúa como un oponente directo del iPad más económico, no solo por el coste, sino por las características.

Precio y disponibilidad de la Samsung Galaxy Tab S6 Lite en España

La nueva tableta para la gama media más Premium de los surcoreanos llega a España en dos versiones. La que cuenta con conectividad Wifi tiene un precio de 399 euros, con 64GB de almacenamiento interno.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite | Samsung

Hay que tener en cuenta que en este precio se incluye una funda Book Cover. Habíamos conocido que en otros países estaba disponible por 20 euros menos, por lo que si nos cobran ese dinero por la funda, está muy bien invertido, ya que el precio de esta es de 69.99 euros. Está disponible en dos colores, gris y azul claro. De momento no hay disponibilidad para la versión con 4G, seguramente llegue en unas semanas.

Un duro oponente para el iPad

Si tenemos en cuenta que el iPad con solo 32GB de almacenamiento interno cuesta 379 euros, es lógico pensar que esta nueva Galaxy Tab S6 Lite ha llegado para competir en esa gama de tabletas “asequibles” capaces de contar con un lápiz con el que realizar ilustraciones en una pantalla de calidad. Si bien el iPad no incluye el Apple Pencil, en el caso del Samsung Galaxy Tab S6 Lite sí que contamos con el clásico S Pen, que se estrena por primera vez lejos de la tableta tope de gama de la firma. La tableta de Samsung no solo nos ofrece un lápiz con el que exprimir nuestra creatividad, sino con una serie de características y acabados que podríamos encontrar en tabletas de una gama más alta.

El S Pen del Samsung Galaxy Tab S6 Lite en acción | Samsung

Si bien esta tableta no aloja en su interior el S Pen como en el Galaxy Note y no cuenta con una zona imantada para sostenerlo, sí que podemos acoplarlo en la funda de regalo cómodamente, en un espacio especialmente diseñado para él. Además es una tableta que destila no solo un gran estilo en su diseño y unos excelentes acabados, sino que es perfecta para entretenerse con contenidos multimedia.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite | Samsung

Porque cuenta con unos altavoces estéreo de AKG, una prestigiosa firma de sonido de alta fidelidad, y además está aderezada con sonido Dolby Atmos. Además viene con 4GB de RAM, siendo una de las tabletas que cuenta con más memoria de este tipo, lo que resulta en una excelente multitarea. Con la pantalla de 10.4 pulgadas y las diferentes apps de ilustración y notas con las que cuenta vas a poder disfrutar de una experiencia totalmente diferente utilizando una tableta.