Las tabletas han perdido en los últimos años mucho de su mercado, aunque siguen llegando nuevos modelos de los principales fabricantes. Aunque lógicamente si comparamos las gamas de móviles de Samsung, Apple o Huawei con las de sus tabletas, estas últimas son mucho menos numerosas. Hoy hemos conocido un nuevo modelo, el Samsung Galaxy Tab S6 Lite, una tableta para la gama media que nos ofrece unas características bastante interesantes, en un cuerpo atractivo y con una característica diferencial, como es el S Pen, el lápiz de Samsung que se ha convertido en toda una seña de identidad de sus dispositivos más avanzados.

Características de la tableta Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Una tableta que llega con un buen tamaño, de hecho su pantalla es de 10,4 pulgadas y tiene una resolución Full HD de 2000x1200 píxeles. Acorde a su apellido Lite, la pantalla ya no es AMOLED, y se conforma con la tecnología TFT, algo que se notará bastante respecto de la pantalla del Galaxy Tab S6. El procesador con el que cuenta es el Exynos 9611 de Samsung, uno de los clásicos de los móviles de gama media de la firma coreana. Esta cuenta con 4GB de memoria RAM y con 64GB de almacenamiento interno ampliable mediante tarjetas microSD hasta 1TB de capacidad.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite | Samsung

Como sabéis, salvo en modelos de alta gama, las cámaras no suelen tener gran protagonismo, algo que comprobamos en este modelo. De hecho cuenta con una cámara trasera con un sensor de 8 megapíxeles, mientras que delante tenemos un sensor de solo 5 megapíxeles, un apartado correcto sin más. Su batería es de 7040mAh, más que suficiente para un día de uso cotidiano, e incluso de más si es necesario. Viene con conector USB tipo C, así como con conector para los auriculares. Un aspecto a su favor en el apartado multimedia es que cuenta con dos altavoces estéreo.

El S Pen del Samsung Galaxy Tab S6 Lite en acción | Samsung

Sus dimensiones son de 244.5 x 154.3 x 7.0 mm y pesa 467 gramos. Sin duda uno de los aspectos más destacados de esta tableta es su S Pen, el lápiz con el que cuentan los móviles Galaxy Note de la firma, con el que podemos dibujar o escribir a mano alzada sobre la pantalla de la tableta con una extraordinaria precisión. No hay mucha información al respecto de este S Pen, y no parece que este se pueda guardar en el interior de la tableta, como sí ocurre en los Galaxy Note. Al menos en la Samsung Galaxy Tab S6 se puede acoplar a una zona de la trasera que está imantada.

Una tableta que como era de esperar llega con Android 10 bajo la capa One UI 2.0. Respecto del precio no se ha desvelado nada, ya que de momento la tableta se ha anunciado en Indonesia sin desvelar este dato. Es de esperar que este modelo también llegue en algún momento a España, como ha pasado con las versiones Lite de los Samsung Galaxy Note 10 y S10. Un precio que debería moverse alrededor de los 300 o 400 euros, para competir con otros pesos pesados como el iPad, que también es compatible con el Apple Pencil, o con otras tabletas como Surface Go.