Tu próximo ratón podría ser también de suscripción

Poco a poco nos van introduciendo en el día a día ese mantra alrededor de ciertas agendas que clama que no tendremos nada y seremos felices. Y la verdad es que cada vez es más común ver servicios que hasta ahora nadie se planteaba que pudieran ser de alquiler, naturalizar esta modalidad de uso abiertamente. No solo hablamos de alquilar coches por tiempo indefinido, ya es posible alquilar gadgets de todo tipo durante unos meses a precios módicos, gracias a empresas que se dedican a ello. Pero lo que hemos conocido hoy no ha sido ni mucho menos tan común. Hablamos del alquiler de un ratón por tiempo indefinido.

Logitech lo tiene claro

El ratón infinito es una modalidad de uso que de alguna manera hace honor a su nombre, ya que la idea es contar para siempre con un ratón prácticamente nuevo en nuestro día a día, y todo gracias al pago de una pequeña cuota mensual. Esto todavía no es una realidad, pero ha sido una de las principales ejecutivas de la marca quien ha desvelado que este planteamiento se está valorando y podría hacerse realidad en el medio plazo.

Y es que ese planteamiento se basa en que, entregando productos de calidad a los usuarios, será posible que estos mantengan durante varios años los dispositivos en buenas condiciones, y cuando sea necesario, gracias a la suscripción, podrán verlo reemplazado por uno nuevo. La idea no se trata de cambiar de ratón cada poco tiempo, sino dotar a los clientes de ratones de mucha calidad, que puedan tener una vida útil de varios años, y que se utilicen bajo esa modalidad de una suscripción.

Entendemos que para que esto tenga buena acogida, la suscripción debería ser mensual y suponer un coste extremadamente residual respecto del precio del ratón. Y obviamente sería algo orientado a la comercialización de los ratones de mayor calidad del fabricante, los pertenecientes a la gama alta. Esto debería ser así para garantizar una mínima rotación del producto, por las características de calidad de este, y por supuesto para hacer rentable el negocio.

Así que entendemos que esta suscripción debería estar orientada a ratones de alta gama, que puedan costar más de 100 euros, y no evidentemente a un ratón de 20 euros que no tendría sentido comprar con esta modalidad. No obstante, no parece que este plan de Logitech vaya a ser realidad pronto, de hecho, en la actualidad no es más que una idea del centro de innovación de la marca, tal y como ha indicado Hanneke Faber, a directora ejecutiva de la marca.

Así que de momento parece más bien una idea vaga, que algo que vaya a ser pronto realidad. Pero vista la evolución de la compra de bienes en los últimos años, no nos extrañaría nada este tipo de suscripciones también a la hora de usar un ratón. Ya es habitual también compra impresoras con tinta infinita por una suscripción mensual, y desde luego este concepto de ratón infinito tiene un importante potencial por delante.