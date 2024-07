Logitech presenta un nuevo ratón extremadamente versátil

El ratón sigue siendo uno de esos dispositivos imprescindibles en los escritorios de medio mundo, y es que por muchos años y décadas que pasen, su utilidad sigue inalterada. Aunque va cambiando el diseño de estos dispositivos, con nuevos métodos ópticos, la realidad es que el diseño sigue siendo muy similar. Pero son modelos como el que conocemos ahora de Logitech los que nos demuestran que un ratón puede ser verdaderamente versátil en el día da día, con diferentes virtudes que permiten utilizarlo en muchos entornos diferentes, y en base a distintas necesidades. Se trata del nuevo Logitech G309 LIGHTSPEED, un ratón sin cables que parte de un diseño gaming, pero que sirve para todo.

Así es el nuevo Logitech G309 LIGHTSPEED

Este nuevo ratón nos ofrece un diseño llamativo, que sin duda es perfecto para los amantes del Gaming, y que no va a pasar desde luego desapercibido. Este cuenta con un peso bastante liviano, de 86 gramos, y es versátil cuando se trata de alimentar es dispositivo, ya que podemos hacerlo tanto con pilas como mediante carga inalámbrica mientras el ratón no está en uso. La autonomía de este ratón es elevada, ya que Logitech promete hasta 300 horas de uso con el uso del dongle inalámbrico LightSpeed, y de hasta 600 horas si esta conexión se realiza a través de Bluetooth.

Si usamos la almohadilla inteligente de Logitech, como es la PowerPlay, podemos cargar el ratón sin necesidad de pilas, lo que reduce aún más el peso del ratón, hasta los 60 gramos. Este llega con una tecnología de movimiento muy preciso, que ofrece una velocidad de 1ms, una precisión de 25.600pp, así como 400IPS, por lo que el movimiento va a ser muy rápido y preciso, que es precisamente lo que demandan los videojuegos más trepidantes y exigentes. Todo ello gracias al chip Hero 25K.

Con esta característica la autonomía del ratón pasará a ser infinita, ya que estará permanentemente cargándose, incluso cuando no está en uso. Eso sí, el precio de esta alfombrilla inteligente es incluso superior al del nuevo ratón de Logitech, lo que no tiene mucha lógica desde luego, pero sin duda que hará extremadamente sencillo el uso de este ratón. Lo bueno de este modelo es que nos da a elegir si lo que queremos utilizar solo con las pilas o con esta alfombrilla inteligente, y a diferencia de otros en el mercado, es algo opcional, no hay que usar exclusivamente el método más caro.

Así que sin duda este es su aspecto más importante, y el que le hace diferente de otros ratones similares de gaming en el mercado. De momento el ratón no se ha estrenado en España, pero es de esperar que llegue pronto a nuestro país. Por ahora está disponible en Estados Unidos por 79,99 dólares, por lo que su precio en nuestro país podría ser de alrededor de los 80 euros. Un precio interesante para un ratón preciso para jugar y que nos da diferentes opciones para alimentarlo sin necesidad de cables.