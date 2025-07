El diseño de los Samsung Galaxy S25 FE y Galaxy Tab S11 se filtra en nuevas imágenes

Tras haber presentado sus plegables y nuevos plegables por todo lo alto, Samsung sigue trabajando en nuevos dispositivos, que van a pasar a engrosar su gama alta ma´s accesible. Hablamos de los Samsung Galaxy S25 FE y Galaxy Tab S11, unos dispositivos que llegarán con características muy avanzadas, para ser alternativa a los gama alta más caros. Estos se acaban de filtrar de nuevo, gracias a unas imágenes que nos muestran cómo será su diseño.

Se quedan sin secretos a nivel visual

Ha sido uno de los filtradores con mejor reputación cuando hablamos de Samsung, quien ha desvelado el aspecto de estos dos nuevos dispositivos. Del teléfono, el Samsung Galaxy S25 FE, la verdad que no hay demasiadas sorpresas, parece exactamente el mismo teléfono que el de la anterior generación. En este caso lo vemos en color blanco.

Y haciendo un esfuerzo por encontrar las diferencias, la realidad es que lo más que hemos apreciado, y quizás nos equivoquemos, es que los bordes de pantalla pueden ser algo más delgados. La otra imagen nos muestra la Galaxy Tab S11, un modelo que sucederá a la Tab S9, ya que como recordaréis, el último año Samsung no lanzó la S10 estándar, por lo que las referencias para comparar deberían ser otras.

En cualquier caso, a nivel de diseño, que es lo que podemos observar en este caso, tenemos una tableta muy similar, por ejemplo a la Galaxy Tab S10+. De hecho, el diseño podría considerarse el mismo si no fuera por una cosa. La línea de color gris entre el flash LED y el logotipo de Samsung, en este caso, ha desaparecido.

Esta línea suele estar destinada a ubicar el S Pen, que en este caso el modelo estándar parece que no lo ofrecerá a quienes se hagan con ella, al menos no integrada de esta manera, ya que en la propia imagen aparece el lápiz en color blanco. Delante vemos un aspecto llamativo, como es una cámara frontal no dentro de un orificio o en el marco, sino que se integra en un notch en forma de gota, que nos recuerda en parte al notch del modelo Ultra de las tabletas de Samsung.

La filtración de Evan Blass nos indica que estos dispositivos deben estar muy cerca de convertirse en realidad, básicamente porque este tipo de imágenes suelen llegar cuando los dispositivos se van a presentar en breve. Y es que esta es una época propicia para el lanzamiento de tabletas, sobre todo con el regreso a las clases y el trabajo, a finales del mes de agosto o comienzos de septiembre. Ahí es donde Samsung podría presentar estos nuevos dispositivos.

Sobre novedades, se esperan sobre todo nuevos procesadores para ambos dispositivos, no parece que Samsung vaya a invertir en mejorar de forma dramática su ficha técnica, teniendo en cuenta que son dispositivos destinados a una gama donde el precio será la estrella. Es de esperar que en alrededor de un mes o mes y medio podamos salir de dudas.