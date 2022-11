La primera Smart TV flexible llega a España

El mercado de las Smart TV no para de crecer, y no hay más que comprobar como además de venderse cada vez más dispositivos de este tipo, van llegando al mercado productos verdaderamente innovadores. LG es junto a Samsung el líder indiscutible de la industria de las pantallas, no solo en dispositivos móviles, sino también en Smart TV. Y no contentos con las pantallas plegables o enrollables, ahora también se atreven con las flexibles. De hecho, ya podemos comprar en España la primera Smart TV flexible, no solo de LG, sino del mercado. Un dispositivo sorprendente que nos permite adaptar el aspecto del televisor a nuestras necesidades y al entorno.

Una sorprendente Smart TV de 42 pulgadas

Acaba de llegar a España la nueva LG OLED Flex, un televisor con un tamaño de 42 pulgadas que cuenta con una característica única. Esta es básicamente que se puede curvar hasta en 20 posiciones diferentes para aumentar la inmersión en nuestros contenidos favoritos. Podemos ver el televisor normalmente con un aspecto plano, y si vamos a jugar con él podemos mejorar esa inmersión curvando a nuestro gusto el televisor. Se trata de un monitor que ya se presentó en el pasado IFA de Berlín, y que desde luego es uno de los productos más sorprendentes en el catálogo de los coreanos.

LG OLED Flex | LG

Este monitor cuenta con un panel flexible LG OLED evo, que puede visualizarse desde su punto de partida, con un aspecto plano, hasta curvarse a un máximo de 900R. Y no, no tenemos que manipular nosotros la curvatura de la pantalla, sino que simplemente debemos pulsar un botón en su mando a distancia para que la pantalla de este televisor se vaya curvando poco a poco hasta alcanzar el punto deseado. La peana es regulable, y nos permite disfrutar del contenido con una inclinación vertical de 15 grados, y una altura de hasta 140 milímetros. Por tanto, se adapta por completo a nuestras necesidades en todo momento.

Pero además de su característica principal, la flexibilidad, este modelo destaca también por ser un gran televisor. Empezando por su panel OLED que nos ofrece unos negros puros. Lo que favorece a unos colores más vivos y brillantes, siendo fiel 100% al color. Para ello se vale de un procesador α9 Gen5 diseñado para exprimir a fondo todas las posibilidades de este innovador panel. Es un televisor con una clara orientación al gaming, aunque lógicamente podemos utilizarlo para disfrutar de cualquier contenido. Es un televisor que nos ofrece resolución 4K, por lo que podemos disfrutar de los contenidos con la mejor resolución, y además con el estándar Dolby Vision.

Presume de 120Hz, así como de conectividad HDMI 2.1 y compatibilidad con G-Sync y certificación AMD FreeSync Premium. Y para rematar su perfil gaming, este televisor integra iluminación trasera totalmente personalizable. Eso sí, no esperéis que se trate de un televisor asequible, ni mucho menos. Porque este ahora se puede comprar en España por nada menos que 2.999 euros. Un precio elevado, pero que se justifica obviamente por esa flexibilidad única en el mercado de televisores.

