Este monitor de LG es ideal para espacios reducidos

Hay fabricantes de tecnología, y luego hay marcas como Samsung o LG que además de ofrecer buenos productos nos sorprenden con otros que se podrían tildar casi de conceptuales. Y hoy hemos conocido uno de esos de manos de LG. La firma coreana ha lanzado un nuevo monitor que desde luego nos ha sorprendido por su factor de forma. Y es que se ha concebido para ahorrar espacio en el hogar. Con casas cada vez más pequeñas en muchos casos es necesario contar con soluciones que nos permitan liberar espacio. Se trata de un monitor que tiene tantas formas de ubicarse que se puede adaptar perfectamente a nuestras necesidades, por pequeña que sea la estancia.

Así es el nuevo LG Libero Monitor

La firma coreana ha lanzado su nuevo LG Libero Monitor, que como su nombre bien indica nos ha mostrado cómo que existe otra forma de utilizar el monitor de nuestro PC, sin tener que ocupar espacio, o aprovechándolo para diferentes usos gracias a su especial diseño. Se trata de un monitor grande, de 27 pulgadas, y que cuenta con una estructura que permite colgarlo en diferentes superficies. Pero para hacernos a la idea rápidamente, es posible colgarlo incluso del canto de una puerta, lo que nos da una idea de todos los lugares donde se podría colocar.

Por ejemplo, en el entorno de la oficina sería posible colgarlo de la pared divisoria de un cubículo, de tal forma que el monitor no ocupe espacio en la mesa de trabajo. Lo mismo pasa en el caso de una habitación pequeña, si lo colgamos de la puerta, la mesa se quedará liberada del gran tamaño de un monitor, y se podrá dedicar a otros menesteres y utilizarla en conjunto con otros dispositivos, como el teclado y el ratón de forma independiente. Su ubicación colgada se consigue con algo similar a una percha, que se coloca en la parte posterior del monitor, y de donde este colgará en su momento.

Viene con una webcam que se puede colocar cuando es necesario, o quitarla cuando no la usamos, por lo que podemos montarnos una videollamada independientemente del lugar donde tengamos colocado el monitor. Además, si giramos la pantalla en otra orientación, esta se alinea automáticamente. Por otro lado, estamos hablando de un monitor de calidad, que nos ofrece una resolución realmente alta. Ya que cuenta con una QHD, que nos ofrece 1440p y que además es compatible con HDR 10, por lo que vamos a poder disfrutar de muchos contenidos con un colorido y un contraste únicos.

Integra puertos USB tipo C para poder conectar nuestros dispositivos, así como altavoces, por lo que no dependemos de otros externos para poder escuchar los contenidos. Eso sí, lamentablemente es un monitor que no podemos comprar en España, pero que tal y como cuenta The Verge, está disponible en Estados Unidos por un precio muy ajustado, de alrededor de 300 euros. Sin duda una solución de altura para quienes no disponen de mucho espacio libre en casa.

