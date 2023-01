¿Es posible conectar unos auriculares Bluetooth a tu Kindle?

Desde hace pocos meses está a la venta la nueva versión de los populares eReaders de Amazon Kindle. Este último, presenta una novedad con respecto a sus antecesores y es que dispone de un lápiz inalámbrico con el que podemos utilizar nuestro Kindle como pizarra. Algo por lo que podemos llegar a pensar que es posible conectar otros dispositivos a través de Bluetooth.

Conectar unos auriculares por Bluetooth, ¿es posible?

La principal función de los libros de tinta electrónica es poder leer de forma cómoda y sencilla nuestros libros y documentos. Aunque puede parecer algo disparatado, también podríamos disfrutar de audiolibros si conectamos unos auriculares inalámbricos. De este modo tendríamos en un mismo dispositivo y a nuestra disposición nuestras novelas y podcast preferidos al mismo tiempo. En Audible encontramos un amplio catálogo de títulos los cuales podemos disfrutar sin interrupciones ni publicidad. Además, no hace falta que dispongamos de conexión a Internet para seguir escuchando nuestros contenidos en cualquier lugar. Algo que podríamos hacer desde nuestro Kindle conectando unos auriculares.

La respuesta a esta pregunta es muy sencilla de contestar y caben dos respuestas posibles, que son Sí y No al mismo tiempo. Esto se debe a que todo depende del lugar en el que hayamos comprado nuestro Kindle, si lo hemos hecho en Estados Unidos es probable que podamos conectar unos auriculares.

Conexiones Inalámbricas en Kindle | Audible

Al igual que sucede con la plataforma de audiolibros de Amazon, esté no está disponible en Europa a través de los dispositivos Kindle y ese es el principal motivo por el que no podemos conectar nuestros auriculares al libro electrónico. Pero esto no es exclusivo del nuevo modelo, esto era ya posible en los modelos anteriores. Los afortunados propietarios de dispositivos comprados al otro lado del charco, solo tienen que entrar en los ajustes del dispositivo para emparejar sus auriculares, esto lo harán siguiendo los siguientes pasos:

Comenzaremos colocando los auriculares en modo emparejamiento .

. Para acceder a los ajustes, desliza con el dedo desde la parte superior de la pantalla de Kindle y pulsa sobre “todos los ajustes”

Debemos asegurarnos de que el Bluetooth está activado. Lo haremos seleccionando entre las opcione s “WiFi y Bluetooth”

Dentro de este apartado, encontramos la opción “ bluetooth ” pulsa sobre esta para activar el botón si no está activo.

” pulsa sobre esta para activar el botón si no está activo. De este modo, aparece el listado de dispositivos compatibles, donde seleccionamos nuestros auriculares.

Por último, pulsamos sobre “ conectar ” con lo que completamos el proceso de emparejamiento y ya podemos hacer uso de los auriculares.

” con lo que completamos el proceso de emparejamiento y ya podemos hacer uso de los auriculares. Esto también es posible desde la pantalla de reproducción de Audible, en dónde podemos hacerlo pulsando sobre “bluetooth no conectado”, ahora solo tenemos que seguir los pasos que nos indica el asistente para conectar los dispositivos.

Esperemos que esto llegue también en algún momento al resto de los usuarios de modo que podamos disfrutar también de Audible y sus contenidos a través de nuestros libros electrónicos. Por el momento tendremos que esperar y conformarnos con seguir escuchando nuestros audiolibros a través de otros dispositivos.