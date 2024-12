Pixeldarts, la diana inteligente y retro con la que te lo pasarás en grande estas Navidades

Muchos de nosotros ya estamos investigando qué electrónica nos acompañará en la noche más importante del año, la Nochevieja, siempre con permiso de la Nochebuena. Y es que esa noche lo ideal es contar con algún entretenimiento que reúna a todos los asistentes a su alrededor y nos lleve a que las horas se nos pasen volando. Y las dianas siempre han sido un buen método para pasar la noche de manera divertida. En este caso nos hemos fijado en una diana como ninguna otra, totalmente inteligente que además cuenta con unos dardos únicos.

Una diana muy diferente

Y es que no se trata solo de una diana inteligente, sino que los propios dardos con los que cuenta también lo son. Y eso no es todo, ya que su pantalla ha sido diseñada para recibir impactos de dispositivos similares a un dardo de goma, como puedan ser los dardos de las pistolas Nerf. Y todo para que podamos jugar diferentes maneras en nuestro hogar y pasar un rato divertido con la familia. El principio es sencillo, ya que cuenta con una pantalla táctil sensible a la presión, que además interactúa con estos dardos inteligentes, que cuentan con chips integrados.

De esta manera pueda detectar de forma fiable dónde se producen los impactos en todo momento. Y luego viene la parte más lúdica, que es la que nos permite variar de juegos tantas veces como queramos, porque no se trata solo de lanzar los dardos a una diana tradicional. Sino que también podemos cambiar lo que vemos en su pantalla para poder experimentar con otros juegos. Tanta es la personalización, que, con un sencillo programa de programación mediante ladrillos, podremos crear nuestros propios juegos y niveles.

Incluso widgets para poder darle un aspecto diferente a la diana. Esta en sí cuenta con un hardware bastante versátil, que nos permite ejecutar multitud de juegos. De hecho, está compuesta por una placa Raspberry Pi 4b, con un procesador de cuatro núcleos a una velocidad de 1.8GHz. Cuenta con 1GB de memoria RAM, así como de un micrófono para comandos de voz. También cuenta con una botonera de dos botones, así como una cruceta, completando un diseño al más puro estilo Gameboy.

Es una diana compatible con los sencillos y divertidos juegos de Pico-8, y tiene dos pantallas. De 328x328 píxeles la más grande, y de 128x128 píxeles la secundaria, para las puntuaciones. Cuenta con un almacenamiento interno de 32GB que puede ser ampliado mediante tarjetas microSD. También dispone de conectividad Wifi y Bluetooth, porque incluso podemos conectar un controlador inalámbrico, como un mando de videoconsola, para poder jugar sin interactuar físicamente con la pantalla, como si de una consola se tratase.

Una diana que ya se puede comprar en Kickstarter por 210 euros al cambio. El problema en este caso es que tendremos que jugar con ella en la Nochevieja de 2025, porque no será hasta junio de ese año cuando podamos recibirla en casa. Un dispositivo que ya ha arrasado con su campaña, multiplicando casi por diez su objetivo inicial cuando queda aún 30 días de campaña.