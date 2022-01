Oppo imagina un hogar conectado con dispositivos que se cargan gracias al Wifi

En los últimos años estamos asistiendo a múltiples revoluciones tecnológicas, una de ellas es la del hogar conectado, el Internet de las Cosas, que está cada vez más presente en nuestros hogares, y que nos ofrece decenas de objetos que ahora son inteligentes y se comunican entre ellos. Bombillas, cámaras, altavoces, pantallas, todos conectados para hacer nuestra vida un poco más fácil. Pues bien, ya hay fabricantes que imaginan un futuro aún más inteligente en este aspecto. Es el caso de Oppo, que imagina un futuro cercano en el que los dispositivos no solo serán inteligentes, sino que se alimentarán y cargarán sus baterías sin necesidades de cables, gracias a otra de esas revoluciones en la carga de dispositivos, que hemos conocido en los últimos meses.

Evolución del hogar conectado

El pasado año conocimos las propuestas de grandes fabricantes, no solo de Oppo, que ya probaban tecnologías de carga inalámbricas de gran alcance. Unas tecnologías capaces de cargar nuestro móvil mientras lo tenemos en el bolsillo o lo sostenemos a la vez que lo estamos usando. Pues bien, algo así imagina Oppo en el futuro, no solo para los smartphones, sino para todo el hogar conectado. Algo que ha anticipado con el informe “Zero-Power Communication” que habla abiertamente de unos dispositivos que no contarán con baterías y que se cargarán a través de diferentes tecnologías de comunicación inalámbrica.

Dispositivos conectados | Oppo

Básicamente apuestan por un futuro en el que la red Wifi sea la que cargue o alimente de energía a estos dispositivos del hogar conectado, así como a través de la conectividad Bluetooth, que, aunque tiene un alcance mejor, puede ofrecer igualmente una alimentación inalámbrica de los dispositivos. Esto es posible gracias a que los dispositivos son extremadamente eficientes y no necesitarán mucha energía para poder funcionar correctamente. Por tanto, la idea de Oppo es la de crear un ecosistema de dispositivos conectados que necesitarán un mantenimiento cero, ya que se auto cargarán y alimentarán sin necesidad de contar con un cargador conectado a la red eléctrica.

Según este informe de Oppo “Los dispositivos Zero-Power Communication pueden cosechar señales de radio ambientales transmitidas desde fuentes como torres de televisión, torres de radio FM, estaciones base celulares y puntos de acceso WiFi (AP) como fuente de energía”. Esto es algo que suena a lejano, pero que ya hemos visto hace solo unas semanas en el mando a distancia de uno de los últimos televisores de Samsung. Este mando a distancia puede cargarse automáticamente a través de las ondas Wifi de cualquier red doméstica. Pero Oppo quiere ir más allá, y cargar dispositivos más complejos y grandes, con necesidades de energía mucho mayores que las que necesita un mando a distancia.

Así que todo apunta a que en los próximos meses vamos a ir conociendo más propuestas y productos que aprovechen esta tecnología, claramente al alza, y que podría ofrecernos una forma completamente diferente de utilizar nuestros dispositivos conectados. Una tecnología a punto de estrenarse en nuestros smartphones, y que seguro en los próximos meses vemos implementada en otros dispositivos. Veremos hasta qué punto cuenta con el favor del público, porque como ya sabemos, las ondas de radio y el Wifi han dado para muchos bulos sobre su presunto lado negativo para la salud.