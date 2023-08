El OnePlus Ace 2 Pro se estrena con 24GB de memoria RAM

Los que ya peinamos unas cuantas canas recordamos cómo nuestros ordenadores personales contaban con cantidades de RAM de apenas 4MB, una cifra que hoy en día es ridícula comparada con las cantidades que llegan ya no a los ordenadores de sobremesa, sino incluso a nuestros móviles. Pues bien, hoy se marca un nuevo récord en esta carrera por dotar de la máxima potencia a nuestros smartphones, y sobre todo de una memoria RAM que incluso pueda equipararse con los ordenadores que utilizamos para jugar a los títulos más exigentes. Es el caso del nuevo OnePlus Ace 2 Pro, que ahora estrena una espectacular cantidad de 24GB.

Ficha técnica del OnePlus Ace 2 Pro

Sin duda es uno de los móviles más interesantes que vamos a conocer de Samsung en estos meses, ya que se trata de todo un alta gama al que solo le podemos reprochar una cámara de fotos un tanto común, pero no podía ser perfecto en todo y además ser un teléfono razonablemente asequible como este. Empezamos por una pantalla de mucho nivel, con un gran tamaño de 6.74 pulgadas, tecnología AMOLED y resolución QHD+. Además, es compatible con HDR10+.

OnePlus Ace 2 Pro | OnePlus

Es un móvil muy potente, no hay más que comprobar el procesador con el que cuenta, un Snapdragon 8 Gen 2, que es el más rápido que podemos encontrar ahora entre los móviles Android. A este le acompañan como ahora sabemos nada menos que 24GB de memoria RAM, así como un almacenamiento interno que puede alcanzar 1TB. Todo ello conforma un dispositivo desbordante de potencia que puede ejecutar cualquier juego de máxima exigencia, o incluso varias apps simultáneamente con una gran carga de procesamiento.

OnePlus Ace 2 Pro | OnePlus

Un móvil que también presume de batería, no por los 5000mAh de capacidad con los que cuenta, sino sobre todo por su carga ultra rápida. Esta es de nada menos que 150W, lo que permite cargarlo al completo en apenas 15 minutos, una locura sin duda. Tiene un lector de huellas bajo la pantalla, así como Wifi 7 ultra rápido y muy poco común todavía. Hay también Bluetooth 5.3 de última generación, GPS, NFC para hacer pagos, puerto de infrarrojos o conector USB tipo C.

Cámara del OnePlus Ace 2 Pro

Como decimos, la cámara no es precisamente el aspecto más importante de este teléfono, ya que se queda en un quiero y no puedo. Cuenta con tres sensores traseros, el principal de 50 megapíxeles, y viene acompañado de otros dos, con un sensor ultra gran angular de 8 megapíxeles y un macro de 2 megapíxeles. Delante, el sensor para hacer selfies es de 16 megapíxeles. Una buena cámara que sin embargo no está a la altura de un alta gama, por lo que le penaliza en su conjunto.

Precio del OnePlus Ace 2 Pro

Lo de la cámara es admisible, porque a cambio el precio es irrisorio, al menos en China. Allí, a pesar de contar con el procesador más potente del momento, se venderá por 379 euros al cambio. Un teléfono que podría terminar llegando a España como el OnePlus 12R.

Hace unos días os contábamos que la segunda generación de los localizadores de Samsung estaba más cerca que nunca, de hecho, se había dejado ver en una imagen que nos mostraba su nuevo diseño completamente renovado.