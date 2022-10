OnePlus Nord Watch, un nuevo smartwatch económico con aspecto de Apple Watch

En los últimos años OnePlus ha dado un giro de 180 grados de su negocio. Ha pasado de comercializar exclusivamente móviles de alta gama, a expandir esta con teléfonos tanto para la zona media como, de entrada. Y no solo eso, sino que también se está atreviendo con wearables más allá de sus tradicionales auriculares, como son los smartwatch. Ahora tenemos un nuevo ejemplo, con la llegada del OnePlus Nord Watch, un reloj inteligente que sin duda tiene la personalidad de la marca, ofreciendo buenas prestaciones a un precio bastante ajustado, como vamos a poder comprobar ahora.

Ficha técnica del OnePlus Nord Watch

El nuevo reloj de la marca se estrena con un reloj que tiene un tremendo parecido al Apple Watch, por no decir que es idéntico, al menos en su caja rectangular y redondeada en sus laterales, donde podemos ver también una corona en el lateral derecho. Pero más allá del diseño tenemos muchas características interesantes en su interior. Empezando por su pantalla con tecnología AMOLED, que tiene un tamaño de 1,78 pulgadas y una resolución de 368x448 píxeles con una tasa de refresco de 60Hz tradicional.

OnePlus Nord Watch | OnePlus

Es un reloj más bien de gama media, ya que prescinde de la conectividad GPS, que es algo de lo que normalmente presumen los relojes de alta gama. En cambio, cuenta con Bluetooth 5.2 para comunicarse con el teléfono en tiempo real. Sobre los modos y funcionalidades de los que dispone, además del seguimiento del ritmo cardiaco, nos ofrece análisis del oxígeno en sangre, así como un seguimiento personalizado de nuestras horas de sueño y la calidad de estas en términos de salud.

OnePlus Nord Watch | OnePlus

Puede detectar ejercicio de manera automática, gracias a sus sensores que pueden saber si estamos moviéndonos de una manera más o menos activa y coherente con algún deporte en concreto. Es capaz de analizar hasta 105 deportes o actividades deportivas diferentes y es resistente al agua con protección IP68. Esto permite que lo utilicemos con deportes de agua, ya que se puede sumergir sin miedo alguno a que pueda deteriorarse. Tiene una batería con una capacidad de 230mAh, lo que le permite mantener el reloj encendido durante un mes con una sola carga si activamos el modo de ahorro de energía.

Con un uso cotidiano la autonomía llega hasta los 10 días, lo que está muy bien. Un reloj que está bien construido, con una caja compuesta de una aleación de zinc acompañada de plástico, mientras que la correa es de silicona. Es un reloj que de momento no sabemos si llegará a España. De momento se ha lanzado solo en India, donde se ha puesto a la venta con un precio realmente atractivo. Allí cuesta unos 60 euros al cambio, un precio ajustado para un reloj que tiene un diseño y acabados muy premium. Y que sobre todo ofrece unas características más que suficientes para el día a día, donde solo echamos en falta la conectividad GPS. No sabemos si llegará a España, pero no debería extrañarnos, ya que la llegada a India es de facto un lanzamiento global.

