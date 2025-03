Olvídate de la fibra en casa con uno de estos Router 5G

Tener internet en segundas residencias o en aquellos lugares a los que no llega la fibra es posible. Una solución son los routers portátiles, pero si quieres una experiencia similar a la que te ofrece la fibra, puedes optar por un router 5G. A continuación, algunos routers que disponen de esta tecnología.

Router 5G la alternativa a la fibra

Ya sea por problemas de cobertura o simplemente porque no nos sale rentable, no siempre es necesaria la contratación de servicios de internet por fibra. Sobre todo, en segundas residencias en las que no pasamos el tiempo suficiente como para amortizar el gasto. Por lo que, si queremos seguir disfrutando de sus ventajas, debemos buscar alternativas. Por un precio asequible encontramos tarifas de datos móviles ilimitadas que pueden ofrecernos una velocidad de conexión rápida y estable, similar a la experiencia que tenemos con las conexiones a través del cable.

Una buena opción son los routers 5G SA, los cuales contemplan planes alternativos a la fibra. Ya que están diseñados para proporcionar velocidades similares, simplemente a través de una tarjeta SIM. En algunas regiones del mundo, sobre todo en aquellas en las que no hay disponibilidad de fibra, se está usando como métodos alternativos. Estos son algunos ejemplos de routers con los que, en combinación con una tarifa de datos ilimitada, pueden ofrecernos una experiencia similar.

TP-Link Archer NX200 | Archer

Comenzamos con el TP-Link Archer NX200, un router inalámbrico con dual. Banda AX1800 5G SA NSA y Wifi 6. Fácil de instalar y configurar, es compatible con EasyMesh, lo que permite crear una red en malla, lo que mejora la cobertura. Un dispositivo que alcanza velocidades de descarga de hasta 4,67 Gbps y que permite compartir la señal wifi con múltiples dispositivos. Además, dispone de varios puertos de conexión LAN. Para lo cual simplemente necesitamos disponer de una tarjeta Sin 5G. Su precio es de 269,99 euros.

Tenda 5G03 | Tenda

Otra muy buena opción es el Tenda 5G03, un router 5G NR con velocidades de transmisión de 4.67 Gbps/1.25 Gbps (descarga/subida). Cuenta con Wifi 6 con Ax 1800 de doble banda. Cuenta con 8 antenas de 5 DBi, con las que ampliar la cobertura, incluye además compatibilidad con Easymesh y Antenas TS-9, con que podemos ampliar el radio de cobertura. Fácil de instalar, requiere solo de Nano SIM (4FF). Además, cuenta con dos puertos Gigabit. Disponibilidad de conexión para 16 dispositivos de forma simultánea, ya sean dispositivos 2.4 GHz y la de 5 GHz ya que permite la elección automática de la misma gracias a la tecnología Band Steering. Su precio es de 259,99 euros.

TP-LINK Deco X3000-5G LTE | TP LINK

Por último, el TP-Link Deco X3000, cuenta con conexión 5G ultrarápida 5G Sub-g GHz. Con doble banda AX3000 con la que alcanza velocidades de hasta 2402 Mbps en 5 GHz y 574 Mbps en 2,4 GHz. Gracias a la tecnología Deco Wifi 6 proporciona una señal estable en toda la casa. Además, es compatible con Wifi 6 Mesh y es fácil de conectar a través de una tarjeta SI, cuenta con dos puertos Gigabit para conectar cualquier dispositivo, a la vez que es compatible con antenas externas 5G. Su precio es de 299,99 euros.