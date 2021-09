Nuevos Xiaomi TWS Earphones 3 Pro, alternativa a los AirPods con cancelación de ruido

El mercado de wearables, concretamente el de los auriculares, no deja de crecer. Algo que se nota en el creciente número de nuevos dispositivos que se lanzan al mercado por parte de los diferentes fabricantes. Xiaomi es uno de los más activos, también en este segmento, con nuevos auriculares casi todos los meses. En este caso se trata de los nuevos Xiaomi TWS Earphones 3 Pro, una alternativa a los AirPods que desde luego destaca por muchos aspectos. Unos auriculares cuentan con unas características de primer nivel a un precio bastante ajustado.

Características de los nuevos Xiaomi TWS Earphones 3 Pro

Una vez más la firma china nos ofrece unos auriculares que cuentan con características muy destacadas, por encima de lo que podríamos esperar con este precio, empezando por la cancelación activa de ruido que nos permite escuchar los auriculares nítidamente incluso en un entorno muy ruidoso. Esta puede reducir el ruido a nuestro alrededor en 40dB, lo que es mucho si tenemos en cuenta los niveles de ruido a los que normalmente estamos expuestos. Esta cancelación de ruido se adapta al entorno, gracias a los micrófonos de los que se vale, y que analizan ese ruido para poder neutralizarlo fácilmente. Esta cancelación se puede utilizar en tres niveles diferentes, para adaptarla a los distintos niveles de ruido a nuestro alrededor.

Xiaomi TWS Earphones 3 Pro | Xiaomi

Unos auriculares que son compatibles con el audio de alta resolución Hi-Res, pudiendo reproducir audio con calidad de 24 bits y 96kHz, lo que permite disfrutar de muchos más detalles en las canciones que normalmente no podríamos apreciar con otros formatos de audio comprimidos. Son resistente al agua y el polvo con una certificación IP55, aunque con ciertas limitaciones, no esperemos que se trate de una protección casi total, como en el caso de IP68, sino que es algo más limitada. Uno de los aspectos más destacados de estos auriculares es la autonomía que le otorga su batería. Esta permite obtener 27 horas de reproducción con una sola carga. Aunque estamos contando tanto a autonomía que ofrecen solo los auriculares, con 6 horas y el estuche de los auriculares, que integra una batería que proporciona 21 horas de carga.

Xiaomi TWS Earphones 3 Pro | Xiaomi

Por lo que tenemos más más de un día de reproducción, más que suficiente y a un nivel muy alto respecto de sus competidores. Además, la batería se puede cargar tanto con un conector USB tipo C como de manera inalámbrica sin cables. Unos auriculares que cuentan con conectividad Bluetooth 5.2. Estos se han lanzado en China, donde se han estrenado en color negro, blanco y verde. Allí están disponibles por unos 90 euros al cambio. Prácticamente un tercio que los AirPods Pro y la mitad que unos AirPods estándar, que no tienen cancelación de ruido. Sin duda una nueva prueba de que este segmento cuenta con muy buena salud, y que dentro de él Xiaomi es de los fabricantes más destacados del mercado. No es descartable que lleguen a España, aunque con un precio algo más elevado de lo habitual.