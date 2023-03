Nuevos Nothing Ear 2: diseño más compacto y sonido mejorado

Nothing es una de las marcas más sorprendentes del último lustro, creándose a partir de una escisión de OnePlus, básicamente porque su fundador ya fundó en su momento el gigante chino y ahora busca diferenciarse con unos dispositivos que son distintos por fuera y por dentro. Tanto por su diseño único y transparente, como por una filosofía de buenas prestaciones y precio ajustado que atrae a muchos consumidores. Y hasta ahora ha lanzado tanto su primer smartphone, como auriculares, que ahora reciben una segunda generación, que nos ofrece unas mejoras sutiles pero efectivas.

Así son los Nothing Ear 2

Los nuevos auriculares llegan con un diseño parecido al de sus predecesores, por aquello del transparente, pero con un tamaño diferente, algo más compactos, lo que demuestra que han trabajado en los componentes para que estos puedan tener cabida en un cuerpo más pequeño. Pero no solo han conseguido esto, que ya es mucho, sino que reduciendo el tamaño también han mejorado un aspecto esencial, como es el del propio sonido. Para ello hay aspectos, como el driver, que ahora es mejor, con un tamaño de 11,6 milímetros, así como un diafragma construido con poliuretano e incluso con grafeno, lo que nos da una idea de su sofisticación.

Nothing Ear 2 | Nothing

Con ello tenemos un nuevo sonido, más potente con graves de más envergadura o unas frecuencias altas más naturales y sin distorsiones. Estos auriculares llegan con una cancelación activa de ruido que puede reducirlo hasta en 40dB. Como ya es habitual en los auriculares de cierto nivel, esta cancelación se puede adaptar al entorno e intensificarse cuando hay más ruido, o, todo lo contrario, reducirse si este se aplaca. En cuanto a la autonomía tenemos baterías de 485mAh en el estuche, y en el auricular de 33mAh, con ello podemos contar con los auriculares encendidos durante más de 6 horas con una sola carga, y hasta 36 horas si sumamos toda batería contenida en el estuche.

Nothing Ear 2 | Nothing

En el caso de que tengamos la cancelación de ruido activada también tenemos cierto recorte en la autonomía. Por un lado, con hasta las 22,5 horas con la batería del estuche, y hasta las 4 horas en el caso de la batería contenida en el propio auricular. Estos auriculares además cuentan con carga inalámbrica, por lo que podemos dejarlos la espalda del teléfono de Nothing para cargarlos. En el apartado del sonido hay otros aspectos interesantes, como por ejemplo la conexión dual, o el modo de lag reducido, ideal para jugar en nuestro smartphone, concretamente en el Nothing Phone 1 mediante la app Nothing X con la que son compatibles y que podemos usar tanto en iOS como en Android.

También podemos disfrutar de un sonido más claro en las llamadas gracias a la función Clear Voice que hace uso de los tres micrófonos que también utiliza la cancelación de ruido para mejorar el sonido. Son resistentes al agua con certificación IP55 en el estuche, e IP54 en los auriculares. Y todo ello por un precio de 149 euros, que los coloca por debajo de los AirPods, aunque contando con mejores prestaciones. Se pueden comprar en España desde hoy.