Los nuevos iPads Pro se filtran por accidente. llegarían en octubre

Apple ha celebrado hace unas semanas su Keynote más importante del año, la misma en la que hemos conocido los nuevos iPhone 14, los móviles más avanzados de la marca en su historia. Pero también es el momento de conocer las tabletas más potentes que haya lanzado nunca la firma norteamericana, que serán las siguientes iPad Pro, y de las que hemos conocido ahora nuevos datos. Y todo como consecuencia de un inesperado protagonista, como es Logitech, la empresa de accesorios más importante del mercado. Gracias a ese accidente se ha confirmado la llegada de al menos dos iPads Pro.

Lo ha filtrado el nuevo lápiz de Logitech

Como sabéis, el lápiz inteligente es el accesorio preferido por aquellos que cuentan con un iPad Pro, ya que es exprime al fondo las posibilidades de esta tableta. En esta ocasión se ha conocido la información sobre las nuevas tabletas de Apple, que inesperadamente ha aparecido en la información del lápiz inteligente de Logitech. Y es que, en la página de producto de este lápiz, la empresa ha listado sin darse cuenta los dos nuevos iPad que llegarían el próximo mes de octubre, y serían los siguientes:

El iPad Pro de 12.9 pulgadas de sexta generación

El iPad Pro de 11 pulgadas de cuarta generación

Como era de esperar, después de haberse descubierto este descuido de Logitech, la información se ha borrado de inmediato de la web de la marca. Pero es evidente que la información es relevante, ya que nos viene a confirmar todo lo que se había especulado en los últimos meses, sobre todo porque coincide con lo que se había filtrado durante este tiempo. Por lo que todo apunta a que el próximo mes de octubre tendremos dos nuevos iPads Pro con el tamaño de pantalla habitual que hemos conocido en los últimos años.

iPad Pro | Apple

Se espera que la Keynote donde se presenten estos nuevos iPads Pro se celebre en unas semanas, no se sabe exactamente la fecha, donde no solo se presentarán las nuevas tabletas. Sino que tendrán también un gran protagonismo los nuevos Mac, que deberían estrenar nuevas versiones, tanto portátiles como de sobremesa. Por tanto, se trataría de la segunda Keynote más importante del año para los de Cupertino. Sobre las mejoras que estrenarán estos nuevos iPad Pro, no hay muchos detalles todavía.

Pero se pueden intuir algunas de ellas, como la llegada del procesador M2 de Apple, una nueva generación que nos brinda más potencia aún. También es de esperar que lleguen mejores cámaras, quien sabe si estrenarán el nuevo sensor de 48 megapíxeles de los iPhone 14 Pro, así como pantallas mejor equipadas. Lo normal es que mejore la tecnología OLED e incluso que pueda aumentarse la resolución de estas. No obstante Apple podría brindarnos “One More Thing” con un iPad aún más grande, de hecho, se ha especulado con una nueva versión. Esta tendría un tamaño de entre 14 y 16 pulgadas, lo que le convertiría casi de facto en un ordenador portátil con el teclado adecuado.

