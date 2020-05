Apple ha presentado esta misma primavera sus nuevos iPad Pro, que son algunas de las tabletas más avanzadas del mercado en la actualidad. Aunque hay un elemento al que Apple ha querido darle mucho protagonismo en el lanzamiento de estas nuevas tabletas, y que en realidad no es una gran novedad. Hablamos del teclado Magic Keyboard con el que cuenta ahora esta tableta, y que la acerca por ejemplo a las Surface de Microsoft. Precisamente este nuevo teclado podría ser el origen de una importante reducción de la autonomía de estas tabletas, tal y como os vamos a contar a continuación.

¿Qué le está pasando a los iPad Pro?

Parece ser que el nuevo Magic Keyboard de Apple está siendo el centro de los problemas relacionados con la autonomía de los nuevos iPad Pro. Son bastantes los usuarios de las tabletas profesionales de Apple que están descontentos por problemas de autonomía en sus tabletas. Y parece ser que todos estos problemas de autonomía tienen que ver más con el nuevo teclado Magic Keyboard de Apple. Este es la gran novedad que ha llegado este año a la gama de tabletas de Apple, y es todo un elemento de lujo que cuesta tanto como un móvil de gama media, nada menos que 399 euros. Pues bien, parece que a pesar de este precio tan elevado, no ha llegado con el mejor pie al mercado.

El Magic Keyboard haciendo "magia" | Apple

Porque parece ser que está detrás de los problemas de autonomía de los nuevos iPad Pro. Para ser más específicos, es la retroiluminación de este teclado la que está dando problemas y está gastando más de la cuenta la batería del terminal. Parece ser que cuando se activa esta retroluminación, es cuando aumenta este consumo de energía hasta acabar con la batería mucho más rápido de lo habitual. Lo llamativo de este caso es que la batería se consume incluso cuando el iPad está en reposo o no está en uso. Por lo que debe ser un problema que tenga que ver con el conector que une a ambos dispositivos, que incluso mientras no se está utilizando podría estar consumiendo más energía de la necesaria, que no debería ser ninguna.

Pero el problema aquí es otra vez la retroiluminación del teclado, porque parece que incluso con el iPad apagado o en reposo, si está conectado el teclado a la tableta este sigue iluminado, y ahí parece ser que es donde se está produciendo este consumo extra de energía. Por tanto, los usuarios de los iPad Pro si quieren asegurarse de que no hay un consumo excesivo de energía, tienen que optar directamente por desconectar el teclado del iPad, porque es la única manera en la que se pueden asegurar de que la batería no va a sufrir más de la cuenta. Aunque Apple no se ha pronunciado al respecto, no se descarta que sea un problema de hardware, y que haya varios de estos Magic Keyboard que sean defectuosos.