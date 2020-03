Llevábamos mucho tiempo hablando de los nuevos iPad Pro, y como siempre no solo habíamos escuchado algunas de sus características, sino también las posibles fechas a las que se podrían poner a la venta. Y mucho de lo que habíamos escuchado, como suele ser habitual, se ha convertido en realidad. Empezando con la triple cámara que estrenan ahora los iPad Pro, que son pioneros en este tipo de cámaras en el segmento, así como por la fecha de su presentación, ya que muchas veces se había especulado con que podría ser en la primavera y no en el mes de octubre como era habitual. Sea como fuere, los nuevos iPad Pro ya son una realidad, y llegan al mercado con una flamante cámara de fotos triple.

Características de los iPad Pro de 2020

Como es habitual, este nuevo modelo ha llegado en dos tamaños diferentes, uno de 11 pulgadas y otro de 12,9 pulgadas. En ambos tenemos una nueva pantalla Liquid Retina que como suele ser habitual vuelve a situarse como una de las mejores del mercado. Esta tiene una resolución de 2388x1668 píxeles en su versión de 11 pulgadas, y de 2372x2048 en el tamaño de 12.9 pulgadas, las dos con una tasa de refresco de 120Hz. Por tanto volvemos a tener dos tabletas con una pantalla de gran tamaño, aunque de momento no tenemos esa esperada tecnología microLED. Lógicamente hay novedades en su procesador, ya que ahora cuenta con el Apple A12Z Bionic de 64 bits en ambas versiones.

Nuevo iPad Pro | Apple

Ambos están disponibles con 128GB, 256GB, 512GB o 1TB de almacenamiento interno, y como suele ser habitual, la memoria RAM es un misterio y no se sabe cuánta llevan, algo que habrá que conocer cuando se desmonten estas nuevas tabletas. Sin duda una de las grandes novedades es la cámara de fotos, que ahora es triple, algo muy difícil de ver en una tableta, donde este aspecto normalmente no se cuida demasiado. Esta cámara está compuesta de tres sensores, uno de 12 megapíxeles, otro gran angular de 10 megapíxeles y un telefoto de dos aumentos. Además esta cámara incorpora ahora la tecnología LIDAR (Light Detection and Ranging) que o es otra cosa que uno de los clásicos sensores TOF que llevamos viendo años en las cámaras traseras de los móviles.

Nuevo iPad Pro | Apple

Con este sensor el iPad Pro mejora mucho sus capacidades para la realidad aumentada, pudiendo ahora reconocer objetos a cinco metros de distancia tanto en interiores como en exteriores, algo perfecto para modelar objetos escaneándolos. Delante la cámara Truedepth es de 7 megapíxeles. Por supuesto se conserva el Face ID estrenado por la anterior generación, y en cuanto a conectividad nos ofrece WiFi 6, Bluetooth 5.0, 4G, NanoSIM, eSIM, GPS y USB tipo C.

Nuevo iPad Pro | Apple

En cuanto a los accesorios hay importantes novedades, ya que tenemos un nuevo teclado que incluye por primera vez un Trackpad, algo bastante común en toda su competencia, aunque en esta ocasión presumiendo de gestos multi touch como los del resto del sistema, algo que es novedoso para el iPad, pero irrelevante en el mercado. Eso sí, la nueva funda mantiene el iPad elevado y sin duda es mucho más cómoda para trabajar con una tableta que busca sustituir al PC. Los precios de estos nuevos iPad Pro parten de 879 euros para la versión de 11 pulgadas Wifi, desde 1.049 para la versión de 11 pulgadas con 4G, desde 1.099 euros para la versión de 12,9 pulgadas con Wifi y desde 1.269 euros para el iPad Pro de 12.9 pulgadas con 4G.