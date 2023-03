Los nuevos iMac están más cerca y desvelan detalles clave

Sin duda a nivel doméstico son los ordenadores de sobremesa más populares, aunque también tienen importantes salidas laborales como hemos podido comprobar a lo largo de los últimos años. Y ahora hemos conocido que Apple está preparando ya una nueva generación de estos ordenadores, y que además está mucho más cerca de lo que pensamos. Eso al menos es lo que desvelan las nuevas previsiones de los analistas más cercanos a la firma de Cupertino. Aunque no deberíamos esperar una revolución como la acontecida con los nuevos colores que estrenaron estos ordenadores en su última actualización.

Unos iMac más potentes

Como podíamos esperar, parece que esta actualización de los iMac nos ofrecerá lo mínimo que se le puede pedir a una nueva generación de todo dispositivo, más potencia. Porque la principal novedad con la que contaría este modelo sería la adopción de los nuevos procesadores de Apple, los M3 Silicon, que nos ofrecerían lógicamente un rendimiento inédito en esta gama. Este procesador contará con un nuevo proceso de fabricación, de solo 3nm, y que por tanto será capaz no solo de entregar más potencia, sino de reducir el consumo de energía a mismo rendimiento actual.

Por tanto este modelo llegará con una gran mejora en la potencia de procesamiento, fruto de ese nuevo procesador. También se esperan cambios a nivel interno del iMac, lo que podría favorecer incluso contar con un perfil más delgado o dar cabida a otros componentes nuevos. Mark Gurman ha sido quien ha desvelado estas informaciones, se trata de uno de los analistas más reputados cuando se trata de hablar de Apple, por lo que hay que tener muy en cuenta todo esto que ha avanzado ahora. Además de esa mayor potencia, se esperan los mismos tamaños de pantalla, con esas 24 pulgadas de los modelos actuales, y la amplia gama de colores con la que cuenta y que estrenó relativamente hace poco tiempo.

El resultado de todo esto es que tendremos un nuevo iMac no solo más potente, sino que a pesar de lo delgado de su cuerpo, se calentará menos al ser más eficiente el procesador, y también gracias a contar con una nueva construcción interna que permita disipar mejor estas altas temperaturas que se suelen alcanzar cuando realizamos complejas funciones. De momento no se espera unos iMac más grandes, recordemos que se rumorearon nuevos iMac de 27 pulgadas, adoptando el nuevo diseño ultra fino con una amplia gama de colores, pero de momento no hemos llegado a conocer nada más.

Además Gurman asegura que el desarrollo de estos nuevos iMac están en una fase de desarrollo muy avanzada, lo que quiere decir que podrían presentarse mucho antes de lo que pensamos. Y es que sus predecesores llegaron en abril de 2021, por lo que no sería descabellado pensar en una presentación para abril de este año, o incluso para el WWDC de Apple, la conferencia de desarrolladores, que se celebrará durante el mes de junio. No es de esperar que se supere esa fecha si se entiende que su desarrollo está ya tan avanzado.