El nuevo proyector que vende Xiaomi es ultra compacto y tiene el tamaño de un smartphone

Los proyectores han cambiado por completo en los últimos años, pasando de ser pesados dispositivos, y de tamaño considerable, a en muchas ocasiones, tener un tamaño que nos cabe perfectamente en la palma de la mano. Y el caso del proyector que nos ocupa hoy se podría definir así. Y es que se ha puesto a la venta en la plataforma Youpin de Xiaomi, de crowdfunding, donde uno de los fabricantes de su ecosistema ha presentado un nuevo proyector que presume de un tamaño ultra compacto desde luego, vamos a conocerlo.

Nuevo proyector Aimer Q1 Pro

Desde luego lo más llamativo que nos ofrece es su tamaño, porque como decimos, es más parecido al de un smartphone. De hecho, podemos verlo al lado de uno de ellos y el aspecto es desde luego muy similar. Podríamos decir también que nos recuerda al de algunas baterías externas, que cuentan con este tipo formato. La lámpara con la que cuenta ofrece una luminosidad de hasta 1500 lúmenes, lo que sin duda es una excelente marca para un dispositivo de dimensiones tan compactas.

Aimer Q1 Pro | Xiaomi

Incorpora dos altavoces estéreo, que nos ofrecen sonido sin tener que conectarlo a terceros dispositivos de sonido, por lo que en este caso la comodidad es aún mayor. El tamaño de pantalla que puede proyectar este pequeño proyector es sorprendente, ya que con él vamos a poder disfrutar de unas proporciones de entre 40 y 100 pulgadas, lo que desde luego son palabras mayores para un dispositivo tan compacto. Esto es posible si se encuentra a una distancia de la pared de entre 1,6 y 3,9 metros. La conectividad es muy completa, con dos conectores HDMI, así como un USB, conector para audio y AV, además de la mejor conectividad inalámbrica, tanto con Wifi como Bluetooth.

La potencia de procesamiento depende de un chip Amlogic T972-H, que viene acompañado de 2GB de memoria RAM y un almacenamiento interno de 16GB, por lo que no debería envidiar en nada a un dispositivo de imagen como por ejemplo el Chromecast. Y por supuesto, para terminar de ser un producto redondo, un proyector que cuenta con una batería integrada de 1400mAh, que nos permite reproducir contenidos con este proyector en cualquier lugar durante varias horas, independientemente de que tengamos o no un enchufe cerca, es quizás es aspecto más diferenciador de este proyector, además de su tamaño.

Lo mejor es que viene provisto de MIUI como sistema operativo sobre Android TV, por lo que tendremos máxima compatibilidad para encontrar contenidos en las principales plataformas. Y por qué no, también para enviar contenidos, ya que gracias a este sistema operativo cuenta con Chromecast integrado. Y como colofón el precio, que es verdaderamente asequible para este tipo de dispositivos. Porque en China se ha lanzado con un precio de apenas 110 euros al cambio, por lo que nos tocará importarlo en las tiendas asiáticas. No es de esperar que lo tengamos en España, ya que no es habitual que productos de estas colaboraciones con terceras empresas por parte de Xiaomi sean distribuidos en nuestro país.