El nuevo portátil de Redmi presume de un potente Ryzen 7

Xiaomi ha lanzado un nuevo portátil, asequible, pero muy potente. Hablamos de lo más reciente de Redmi, que nos ofrece una pantalla de dimensiones comedidas, pero una configuración a la que no se le va a resistir nada. Un portátil que sin duda muchos esperamos que llegue a España, porque desde luego es uno de los ordenadores con mejor relación de prestaciones y precio de la actualidad.

Ficha técnica del Redmi Book 14 Ryzen Edition

Este nuevo modelo es una variante del ya conocido Redmi Book 14, que nos ofrece en esta ocasión un procesador diferente, de AMD. Llega en dos opciones, que se basan en los procesadores AMD Ryzen 5 7535H y del AMD Ryzen 7 7735H, dos chips que ofrecen una potencia más que suficiente para trabajar y jugar con total fluidez y con las mejores capacidades para ser mucho más productivos.

Redmi Book 14 Ryzen Edition | Redmi

Los dos modelos llegan con memoria RAM de 16 GB LPDDR5, así como un almacenamiento interno de 512GB en SSD. Aun así, podemos configurar una SSD adicional, para añadir más almacenamiento si es necesario. La pantalla de estos portátiles tiene una diagonal de 14 pulgadas, y una resolución Full HD de 1900x1200 píxeles. Eso sí, se trata de un panel LCD, que en este caso tiene una tasa de refresco de 60Hz y que cubre el 100% del sRGB.

Redmi Book 14 Ryzen Edition | Redmi

La batería de este portátil nos ofrece una capacidad de 56Wh, y se carga con una potencia de 68W, por lo que se completa en un tiempo bastante razonable. Es un portátil que cuenta con un conector USB tipo C para realizar las cargas, pero cuenta con otro puerto adicional. También hay un conector USB A, así como un USB A 2.0, un HDMI 2.1, que soporta 4K a 60 Hz, así como un conector de auriculares. La conectividad presume de Wifi 6, uno de los más veloces. Tiene un grosor de 15.9mm, mientras que su preso es de 1,35 kg. Un portátil que llega al mercado con Windows 11 como sistema operativo, obviamente hablamos de la versión china.

¿A qué precio llega?

Pues bien, se ha lanzado de momento solo en China, pero a un precio muy ajustado. De hecho, su versión más accesible cuesta unos 310 euros al cambio, para la que cuenta con el Ryzen 5. En el caso del Ryzen 7, este precio parte de unos 390 euros al cambio más o menos. Unos portátiles que no sabemos si por fin podrán llegar a España.

Desde luego sus predecesores no se han estrenado hasta ahora en nuestro país, por lo que no podemos ser muy optimistas a la hora de esperar que este portátil se pueda estrenar en España en algún momento. Pero desde luego no hay que descartarlo, lo esperamos con ganas desde luego, sobre todo si mantienen un precio ajustado como el que normalmente nos ofrecen en su lanzamiento chino.