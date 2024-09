El nuevo Mac Mini se filtra anticipando una conectividad aún más completa

Tras la presentación de la semana pasada en Cupertino, Apple todavía podría sorprendernos con una nueva Keynote antes de acabar este año. Esta se orientaría más a los dispositivos de sobremesa de la marca, como son sus ordenadores personales, los Mac. Y de todos los que se espera que lleguen, hay especial expectación por conocer el nuevo Mac Mini, un ordenador de sobremesa de tamaño ultra compacto, y que nos ofrecerá una potencia bastante importante. Ahora conocemos también que la conectividad será uno de sus puntos fuertes.

Lo que ahora se sabe del Mac Mini

Este nuevo modelo es especialmente esperado porque se cree que llegará con un aspecto totalmente rediseñado, y esto siempre es algo de agradecer, más cuando Apple nos acostumbra a lanzar nuevos dispositivos con un diseño prácticamente calcado de un año al siguiente. De hecho, se espera que la nueva generación del Apple Mini reduzca su tamaño hasta ser el de prácticamente un Apple TV, lo que le hará especialmente compacto.

Y una de las principales novedades tiene que ver con los puertos de este ordenador, que parece van a transformarse casi en su totalidad en USB tipo C. Al menos eso es lo que han descubierto los compañeros de MacRumors, el medio especializado en el entorno de Apple, que ha encontrado en el software de actualización de Apple para uno de sus dispositivos, la referencia a un dispositivo Mac mini de silicio de Apple con 5 puertos. Y paree ser que algunos de los puertos que se mencionan se encuentran en la parte delantera del Mac Mini.

Los Mac Studio cuentan ya con puertos USB tipo C en el frontal, no en tanta cuantía, pero ahí están. Y en este caso parece que Apple llevaría este diseño también al Mac Mini. Un número de puertos que estaría directamente relacionado con el procesador de los nuevos Mac Mini. Y es que se espera que sea el primero en contar con un procesador M4 de Apple dentro de la gama, y esto le daría más capacidad para poder añadir puertos USB tipo C al frontal.

Y es que el evento que se espera para el mes de octubre, presentaría en sociedad al nuevo procesador M4 de Apple en sus ordenadores Mac. Por lo que deberíamos tener una gama nutrida de MacBook, iMac, Mac Studio y Mac Mini con estos nuevos procesadores. Hasta ahora los únicos dispositivos que han estrenado los procesadores M4 de Apple han sido los iPads Pro, presentados el pasado mes de mayo, y que han supuesto sin duda toda una revolución en su gama.

Así que parece que poco a poco la gama de nuevos Mac va tomando forma, y que estamos a la puerta de una nueva Keynote, cuando apenas hace una semana hemos conocido los nuevos iPhone 16. Sin duda de todos los Mac parece que los Mini serán los más deseados, con la gran potencia que se espera de ellos y el tamaño ultra compacto, no podemos imaginar un Mac más versátil que este.