Un Mac Mini más potente y ultra compacto podría presentarse este mismo año

Apple cuenta con una nutrida gama de ordenadores, y no solo portátiles con sus MacBook, sino por supuesto con los legendarios Mac, que en los últimos años han visto cómo distintos formatos han ido aumentando la gama. Uno de ellos ha sido el Mac Mini, una alternativa a los grandes ordenadores profesionales que presume de mucha potencia en un tamaño ultra compacto. Pues bien, parece que este 2024 será un año de novedades en este modelo, y que además reducirá su tamaño de nuevo para hacerlo aún más compacto.

Un nuevo y más potente Mac Mini

Y la fuente de esta información no es una cualquiera, sino la de Mark Gurman, el analista más certero con el entorno de Apple, y que ahora ha detallado que los de Cupertino podrían lanzar este mismo año una nueva generación de este ordenador. Concretamente estaríamos hablando de un nuevo modelo que no solo presumiría de potencia, sino que además será más pequeño que su predecesor.

Tanto es así que sería un ordenador con un tamaño muy similar al del Apple TV, el dispositivo de streaming de los californianos, que es ya de por sí un gadget muy compacto, para su categoría, así que no digamos cuando hablamos de ordenadores de sobremesa. Parece que Apple se ha propuesto crear un ordenador compacto de verdad, sin perder su esencia de sobremesa. Así que según Gurman, hay que tomar al Apple TV como referencia a la hora de hacerse una idea del tamaño que tendría el nuevo Mac Mini.

Eso lo hará un ordenador de sobremesa compacto como muy pocos de su categoría, y estaría cerca de convertirse en todo un mini PC, un segmento consolidado en el mercado en el que destacaría sobre todo por ser uno de los más potentes, si no el que más. Y es que la fuente asegura que esta nueva generación contará con un procesador muy potente. Concretamente el chip M4 de Apple, tanto en su versión estándar como Pro.

Por tanto, tendremos dos modelos con distinta potencia, pero en todo caso muy por encima de la de sus rivales en cuanto a tamaño. Actualmente el Mac Mini cuenta con un procesador M2 de Apple, por lo que probablemente la nueva generación sea hasta el doble de potente que la actual, lo que supondrá una mejora espectacular en cuanto a rendimiento. Y sobre su lanzamiento, se espera que llegue a finales de año.

Si nos atenemos a los lanzamientos anteriores de Apple, la cierto es que hay muchas posibilidades de que tras la Keynote de septiembre con los iPhone 16, tengamos otra en octubre, donde probablemente se presente este nuevo ordenador. Sobre el precio, no ha desvelado nada, pero no debería haber grandes cambios, y seguiría posicionándose como el ordenador más asequible de Apple. Una nueva generación que contará con tres puertos USB tipo C, así como un HDMI. Por último, Gurman ha asegurado que a finales de este año también llegará el turno de lanzar nuevos iMac y MacBook Pro.