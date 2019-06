El nuevo Kindle Oasis permite ajustar la luz para disfrutar más de las lecturas nocturnas

El Kindle Oasis es el lector de libros electrónicos más avanzado de Amazon, y en un sector tan poco dado a las novedades como es este de los ebook reader, Amazon ha introducido en su tope de gama una interesante novedad relacionada con su pantalla. Es evidente que este es el elemento más importante de todo dispositivo de este tipo, y que es el que marca la diferencia de un modelo a otro. Con pantallas cada vez mejores en las versiones más baratas de los Kindle, Amazon tenía que inventarse algo para su nuevo lector de libros, y es la luz regulable para la pantalla.

Características del nuevo Kindle Oasis

La nueva característica que estrena este Kindle Oasis es la posibilidad de ajustar a nuestro gusto la temperatura de la pantalla del dispositivo. Esto es ideal para poder ver la pantalla perfectamente cuando hay poca luz a nuestro alrededor, por ejemplo cuando vamos a leer antes de dormirnos en la cama. Lo que hace esta nueva función es ajustar la tonalidad de la iluminación, para que esta vaya en consonancia con el resto de la estancia en la que nos encontramos. Un brillo fuerte puede fatigar nuestros ojos, y todo lo contrario puede hacer también que la lectura necesite que forcemos la vista.

La pantalla del Kindle Oasis puede tener distintas tonalidades | Amazon

Por tanto en este nuevo modelo podemos ajustar la tonalidad de la luz a nuestro gusto, y así recibir solo la necesaria para que nuestra vista no se resienta. No es el brillo lo que modificamos en el Kindle Oasis, sino la temperatura de color de la pantalla, que también se traduce al final en una luz más blanca o amarillenta. Cuando más fría la luz, más brilla, y cuanto más cálida, la pantalla se mostrará en un tono más sepia que evidentemente necesita de menos luz para mantenerse de esa forma. Por tanto eligiendo la temperatura del color de la imagen, podemos mostrar páginas más parecidas a las de los libros tradicionales. El nuevo Kindle Oasis además permite que estos parámetros de luz más cálida o fría se activen de manera automática en determinadas horas del día, y que a su vez se desactiven también de manera sencilla. También se puede elegir que los cambios en la pantalla se lleven a cabo cuando cae la noche o al amanecer, siempre de manera automática. De esta manera Amazon diferencia al Oasis y justifica su precio gracias a una tecnología de pantalla más sofisticada y personalizable. Por lo demás, en el nuevo Oasis no encontramos nada más nuevo precisamente. Porque sigue conservando su misma pantalla.

El Kindle Oasis es el más avanzado de la gama | Amazon

Esta es de siete pulgadas y tiene una resolución de 300 puntos, por lo que nos encontramos con el mismo panel, eso sí, con la importante diferencia de la personalización de la temperatura de color. También es resistente al agua y cuenta con bluetooth y una función que permite escuchar los audiolibros. La memoria de almacenamiento disponible ahora es de 8GB. Por último el precio, llegando a Amazon España por un precio de 249,99 euros, 279,99 para la versión de 32GB y de 339 euros para la versión de 32GB y conectividad LTE. Ya se puede reservar y se comenzará a entregar el próximo 24 de julio.