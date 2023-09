El nuevo diseño de Android TV por fin llega a más televisores... pero no a todos

Las Smart TV cuentan con diferentes sistemas operativos, dependiendo sobre todo del fabricante. Tenemos Tizen en Samsung, o WebOS en LG, pero el resto de fabricantes normalmente opta por contar con un sistema operativo de Google, que tradicionalmente ha sido Android TV. Con el tiempo ha aparecido Google TV, una versión que encontramos en los Chromecast y que es más avanzada. El diseño de esta ha llegado ya a Android TV, aunque lo ha hecho con un evidente retraso respecto de lo que la propia Google había anunciado.

Nuevo diseño en marcha

Este diseño es nuevo, pero solo en parte, porque en países como Estados Unidos lo han estado disfrutando desde hace ya dos años, mientras que en el resto de regiones y países nos hemos tenido que conformar con un diseño que ya es demasiado veterano. Ahora por fin usuarios de otros países están viendo la nueva versión de la interfaz en sus televisores, en lugares como Emiratos Árabes Unidos, Bulgaria, Turquía o Malasia. Esto es un indicativo de que el nuevo diseño ya no está limitado a solo un país, sino que el resto de usuarios ya deberían poder disfrutar de él.

De momento se ha constatado la expansión de este diseño, que la propia Google había fechado que se desplegaría en unos meses, pero que finalmente se ha eternizado años. Este nuevo diseño básicamente nos brinda la experiencia de uso al nivel visual de los Chromecast. Y por tanto mejora y mucho la interacción con la televisión, y no solo a nivel de diseño, sino que este también mejora en su sentido más estructural.

Esto quiere decir que ahora nos encontramos los contenidos más ordenados, y dispuestos de tal forma que sean más sencillos de disfrutar, y sobre todo de encontrar, que en muchas ocasiones es una de las claves de estos sistemas operativos, la facilidad para poder encontrar nuevos contenidos que se adapten a nuestros gustos, y ya desde la propia pantalla de inicio del sistema.

Así que sin duda es el momento de permanecer atentos a ver si aparece alguna actualización que mejore el diseño del software de nuestro televisor. Esto es algo que no suele darse solo por parte del fabricante, ya que si por eso fuera, en estos dos años ya habríamos dejado de recibir actualizaciones. Sino que Google podría introducir estos cambios del lado del servidor en el propio televisor. No obstante, si tu televisor con Android TV ya es veterano, mejor que no te hagas a la idea de recibir este diseño, porque seguramente nunca lo llegues a disfrutar. Uno de los aspectos más negativos de las Smart TV hoy en día, más que en los smartphones, es que se actualizan poco y mal, da igual el fabricante.

Casi todas reciben muy pocas actualizaciones, y si incluyen cambios en el sistema como en este caso, los implementan muy tarde. Así que personalmente no aguardo muchas esperanzas de que mis Smart TV vayan a recibir este diseño pronto, o tan siquiera alguna vez. Aunque no perdamos la esperanza, esta es una buena noticia y puede significar que la próxima vez que entres en tu Smart TV puedas disfrutar de un diseñó completamente renovado.