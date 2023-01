Un nuevo Chromecast con Google TV está en camino

No cabe duda de que el Chromecast es uno de los productos más populares de Google desde hace años. Tanto en su formato original, en el que era un mero receptor de vídeos a través de la red Wifi, como ahora, que es un dispositivo completamente independiente que cuenta con su propio sistema operativo, Google TV. Los de Mountain View cuentan actualmente con dos modelos en el mercado, uno 4K y otro Full HD. Pues bien, ahora hemos conocido que la marca estaría preparando el desembarco de un nuevo modelo, del que conocemos poco de momento.

Así sería el nuevo Chromecast

Ha sido precisamente a través de una de las apps de Google como se ha conocido la existencia de este nuevo Chromecast. Entre el código de esta aplicación se ha podido ver que existe un nuevo modelo que se denomina con las siglas “YTC” y que se trataría de un Chromecast con Google TV. Los anteriores modelos con Google TV se han denominado “YTV” para el 4K y “YTB” para el modelo HD más reciente. Por lo que es evidente que esta nomenclatura nos está haciendo referencia a uno nuevo de estos dispositivos.

De momento no hay más información acerca de un nuevo modelo que podríamos conocer en los próximos meses. Como es poco probable que tengamos un modelo 8K, y que el HD se vaya a actualizar cuando acaba prácticamente de llegar al mercado, nos inclinamos con que se trate de una nueva generación de la versión 4K del Chromecast. Y esta podría mejorar en diferentes aspectos, porque, aunque se mantenga la resolución, se pueden mejorar otras características. La primera sería contar con un procesador más potente, esto quiere decir que el nuevo Chromecast sería más rápido en general.

En segundo lugar, podría contar con un módem más rápido y un conector USB también más potente. De esta manera podría gestionar mejores apps de juego en la nube, con grandes anchos de banda de varios cientos de megas. Y por último una mejora que muchos piden desde que llegó el primer modelo al mercado. Que el almacenamiento interno sea mayor. Esas 8GB con las que cuentan se ha demostrado que son claramente insuficientes, y por esa razón llegan tan pocas actualizaciones a estos dispositivos. Por tanto, es de esperar que haya mejoras también en este caso.

Sin duda sería lo mínimo que le deberíamos pedir a esta nueva generación para justificar su compra. La realidad es que el Chromecast 4K ya es uno de los mejores reproductores que existen en el mercado, pero sin duda hay margen de mejora aún, de eso no cabe duda. Así que parece que Google ya trabaja en un nuevo dispositivo para poder disfrutar de su Google TV, y no sabemos exactamente cuándo podría ser una realidad. Pero una fecha idónea para ello sería el próximo Google I/O, que como es habitual se celebra el próximo mes de mayo, por lo que no sería nada descabellado que ahí se presentara este nuevo modelo, junto a otro hardware del Internet de las Cosas que se suele presentar en estos eventos.