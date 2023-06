El nuevo Amazfit Pop 3S presume de pantalla OLED y precio ajustado

La popular firma de wearables ha anunciado un nuevo reloj inteligente, que se pondrá a la venta próximamente, y del que han desvelado ya todas las características, por lo que podemos considerarlo como un lanzamiento oficioso. Un nuevo modelo que presume de algunas características bastante interesantes, como la tecnología de su pantalla, que es de lo mejor que podemos llevar actualmente en nuestra muñeca. Un nuevo modelo para una gama media donde la empresa china lleva brillando ya muchos años con diferentes modelos.

Así es este nuevo Amazfit Pop 3S

El nuevo reloj presume como decimos sobre todo de una pantalla bastante grande, de 1.96 pulgadas, así como una resolución de 410 x 502 píxeles, lo que da una densidad de 330 píxeles, sin duda una pantalla de calidad que no solemos encontrar en estos modelos Pop de la marca. Viene con función Always On, para mantener la pantalla siempre encendida. Un reloj que destaca por un diseño acabado en metal, que le da un aspecto bastante premium.

Amazfit Pop 3S | Amazfit

Un acabado que también se puede extender a la correa de acero inoxidable con la que se puede equipar. Viene con un altavoz integrado, que nos permite tanto recibir como enviar llamadas directamente a través suyo, y todo ello mediante la conectividad Bluetooth con la que cuenta. Como es habitual, se trata de un reloj que puede hacer seguimiento de numerosos modos deportivos, hasta 100, lo que sin duda nos da pie a hacer seguimiento de prácticamente cualquier actividad que queramos practicar.

Amazfit Pop 3S | Amazfit

También analizar las 24 horas nuestra frecuencia cardiaca, así como de los patrones de sueño, el estrés o la saturación de oxígeno en sangre, por lo que el análisis de nuestra salud será de lo más completo. Sobre la batería, este reloj contará con una autonomía de hasta 12 días con una sola carga. Eso sí, entendemos que esta duración será con la mayoría de sus sensores y funciones especiales desactivadas. Porque con una pantalla AMOLED no es tan fácil estirar tanto la autonomía.

Un reloj que de momento se va a lanzar en India, y del que no sabemos absolutamente nada ahora mismo respecto de su precio. Pero por las características con las que cuenta, podríamos esperar que llegue al mercado con un precio de entre los 70 y los 100 euros. Aunque es un reloj muy completo, la realidad es que echamos en falta claramente una característica, como es la del GPS, que es la que elevaría automáticamente la gama de esta pulsera.

El último Pop 2 se presentó a finales del pasado año, y contaba con un diseño más similar al del Apple Watch, con una caja redondeada, esta ahora ha dado paso a una con perfiles rectos. También la pantalla era más pequeña, y ofrecía una autonomía más ajustada. Así que las mejoras son evidentes con este nuevo modelo, que de momento es de esperar que vea desvelado su precio en cuestión de días. No creemos que venga a España, igual que no lo han hecho sus predecesores, aunque no hay que descartar que pueda hacerlo con una denominación diferente.